РФ не обсуждала с ООН подключение организации к черноморской инициативе
Россия не обсуждает с ООН возможность подключения организации к возобновленной черноморской инициативе.
«Ничего по этой теме мы с ООН не обсуждаем», — сказал «Известиям» первый заместитель постоянного представителя России при организации Дмитрий Полянский.
Россия и США по итогам встречи в Саудовской Аравии 24 марта договорились возобновить черноморскую инициативу. Речь идет о так называемой зерновой сделке, заключенной в июле 2022 года в Стамбуле при посредничестве ООН и Турции. Она прекратила действие в июле 2023-го после отказа Москвы от ее продления.
Подробнее читайте в эксклюзивном материале «Известий»:
Зерно и сомнения: в ООН снова заговорили о готовности встроиться в черноморскую инициативу