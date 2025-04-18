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Зерно и сомнения: в ООН снова заговорили о готовности встроиться в черноморскую инициативу

Даст ли участие организации какой-то эффект и как США могут повлиять на ЕС
Фото: Global Look Press/Sha Dati
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ООН готова включиться в новую черноморскую инициативу. Об этом «Известиям» заявили в секретариате организации. Там добавили, что по вопросам экспорта продовольствия и удобрений ООН контактирует с американской стороной. Но ждать особого эффекта от подключения структуры не стоит. ООН играла ключевую роль при оформлении соглашения в 2022 году, но не смогла добиться значимых результатов — в итоге зерновая сделка была приостановлена. РФ и США сейчас пытаются договориться о реанимации договоренностей, однако Евросоюз отказывается идти навстречу в вопросе отмены санкций.

Что ООН сделала для зерновой сделки

Россия и США по итогам встречи в Саудовской Аравии 24 марта договорились возобновить черноморскую инициативу. Речь идет о так называемой зерновой сделке, которая была заключена в июле 2022 года в Стамбуле. Она прекратила действие в июле 2023-го после отказа Москвы от ее продления.

И хотя черноморская инициатива пока еще не реанимирована, в Организации Объединенных Наций заявили о готовности участвовать в ее реализации.

— Вскоре после начала конфликта мы начали работать над вопросами, касающимися экспорта продовольствия и удобрений из России и с Украины, а также над вопросами, связанными со свободой судоходства в Черном море. ООН продолжает эти усилия со всеми участниками, включая взаимодействие с США, предоставляя им информацию для продвижения этих усилий. ООН остается доступной для поддержки всех усилий по достижению мира, — сказала «Известиям» заместитель официального представителя генсека ООН Стефани Трамбле.

Корабль в порту
Фото: TASS/EPA/YAHYA ARHAB

Организация никогда не отказывалась от черноморской инициативы, сказал «Известиям» директор Информационного центра ООН в России Владимир Кузнецов. По его словам, команда ООН под руководством Ребеки Гринспан добросовестно выполняет свою работу в части меморандума, который действует до июля 2025 года.

При этом с Россией на площадке организации не обсуждается возможность подключения ООН к возобновленной черноморской инициативе.

— Ничего по этой теме мы с ООН не обсуждаем, — заявил «Известиям» первый заместитель постоянного представителя России при организации Дмитрий Полянский.

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Черноморская инициатива 2022 года имела пакетный характер и состояла из двух частей. Первая касалась безопасной транспортировки зерна и продовольствия из украинских портов. Эти договоренности были заключены между ООН, Турцией, РФ и Украиной, при этом Москва и Киев подписывали по отдельности документы с ООН и Анкарой. В июле 2023-го стало известно, что за год из трех черноморских портов Украины было экспортировано более 32 млн т продовольственных товаров в 45 стран на трех континентах. Тем не менее Россия неоднократно обращала внимание на то, что лишь 5% украинского зерна шло в беднейшие страны, а большую его часть получили европейские государства. Президент РФ Владимир Путин это назвал очередным надувательством.

Разгрузка зерна из мешков
Фото: TASS/AP/Fareed Khan

Вторая часть соглашения включала меморандум между РФ и ООН, который предполагал устранение препон для экспорта российского зерна и удобрений на мировые рынки. Именно отсутствие прогресса по второму треку и неспособность ООН повлиять на ситуацию стали причиной прекращения зерновой сделки, которую сейчас пытаются восстановить Россия и США. Несмотря на формальное продолжение действия меморандума, никакого прогресса за все время достигнуто не было.

Изначально в 2022-м предполагалось переподключение Россельхозбанка к SWIFT, возобновление поставок сельхозтехники, запчастей и сервисного обслуживания в России. Как недавно отметил глава МИД РФ Сергей Лавров, в ООН «ищут пути не через принципиальную отмену санкций». Генсек организации Антониу Гутерриш, по словам министра, пошел другой дорогой. «Он решил искать лазейки в тех санкциях, которые ввел Запад, не требуя их отмены, более того, по сути дела, уважая и выполняя эти санкции, что для чиновника ООН, для любого чиновника ООН, а тем более для генсекретаря, абсолютно неприемлемо», — добавил Сергей Лавров.

Собранное зерно
Фото: TASS/AP/Andrew Kravchenko

Бывший заместитель Генерального секретаря ООН и экс-замглавы МИД России Сергей Орджоникидзе считает, что всемирная организация вряд ли сможет поспособствовать возобновлению инициативы.

— Это должно быть скорее предметом договоренности государств, поскольку Генеральный секретарь ООН, к сожалению, не выполнил свои обязательства по первому соглашению о черноморской инициативе, — сказал он «Известиям». — У Генерального секретаря ООН ограниченные возможности. Он может позвонить одному президенту, потом другому, но что дальше? У него нет реальных рычагов воздействия.

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Как продвигается диалог между РФ и США о черноморской инициативе

По итогам российско-американских переговоров, на которых стороны обсуждали черноморскую инициативу, о какой-либо роли ООН в заявлениях РФ и США не упоминается. Там лишь говорится, что стороны условились «обеспечить реализацию черноморской инициативы, включающей обеспечение в Черном море безопасности судоходства, неприменение силы и недопущение использования коммерческих судов в военных целях при организации надлежащих мер контроля путем досмотра таких судов».

Кроме того, в заявлении ясно указана роль американской стороны: «США будут способствовать восстановлению доступа российского экспорта сельскохозяйственной продукции и удобрений на мировой рынок, снижению стоимости страхования морских перевозок, а также расширению доступа к портам и платежным системам для проведения таких трансакций».

Сухогруз с украинским зерном
Фото: TASS/AP/Michael Shtekel

Вступление этих пунктов в силу требует снятия ряда санкций, что подчеркивает Кремль. Речь идет, в частности, об отмене ограничений в отношении компаний — производителей и экспортеров продовольствия (в том числе рыбопродукции) и удобрений. Кроме того, упоминается отмена рестрикций, наложенных на Россельхозбанк и иные финансовые организации, задействованные в обеспечении операций по международной торговле продовольствием и удобрениями. Требуется их подключение к SWIFT и открытие необходимых корреспондентских счетов.

Таким образом, американцы, по сути, решили взять на себя те обязательства, которые ранее были в компетенции ООН и с которыми международная организация не справилась.

Другое дело, что и со стороны США серьезных успехов сейчас не наблюдается. В Евросоюзе заявили, что не планируют снимать санкции, пока на Украине продолжается конфликт. Брюссель намерен продолжать давление на Москву, о чем, к слову, свидетельствуют планы ЕС по принятию нового пакета мер.

Погрузка зерна на судно на Украине
Фото: Global Look Press

— Европейский союз не заинтересован не в самой реанимации сделки, а в выполнении условий, необходимых для ее запуска, которые выставила Россия. Европа не может резко сменить свой политический курс и пойти на потенциальное смягчение или отмену некоторых санкций против РФ, тогда как в США политическое руководство сменилось, а с ним и стратегия проведения внешнеполитического курса, — говорит «Известиям» аналитик центра средиземноморских исследований НИУ ВШЭ Тигран Мелоян.

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Более того, в настоящее время «неповоротливость» ЕС связана со строгими условиями, которые Брюссель поставил как определяющие для начала диалога о снятии санкций. Это прежде всего касается полного вывода российских войск из Донецкой, Луганской, Херсонской и Запорожской областей, что не будет принято Москвой, уточнил он. Ситуацию усугубляет то, что изменение режима санкций ЕС потребует согласия всех 27 государств-членов, многие из которых по-прежнему выступают против.

Уборка урожая зерновых в Одесской области Украины
Фото: TASS/EPA/IGOR TKACHENKO

Впрочем, у США есть рычаги влияния на политику ЕС, считает доцент департамента политики и управления НИУ ВШЭ Михаил Миронюк.

— Если не будет разведывательных полетов НАТО и системы Starlink, то не будет украинских БЭКов (безэкипажных катеров), или они будут управляться живыми камикадзе, и «Нептунов» (как и «длинных» БПЛА) и можно снять мины, поставленные Украиной в 2022 году. У евробюрократии могут быть любые желания и стремления, но ее политические и разведывательные ресурсы в разы уступают американским. Европейская фронда закончится в тот момент, когда поступит немягкая просьба из-за океана, от выполнения которой нельзя отказаться, — уверен эксперт.

Погрузка зерна на судно на Украине
Фото: TASS/AP/Andrew Kravchenko

Несмотря на выход России из первоначальной зерновой сделки, значимость черноморской инициативы для РФ не стоит преуменьшать. Если она будет работать, то позволит увеличить объемы экспорта российской сельскохозяйственной продукции и удобрений. Сейчас это остается невозможным из-за многочисленных ограничений, введенных на платежи, логистику и страхование. Вместе с этим, если удастся решить вопрос со SWIFT, у России увеличится приток иностранной валюты, которая на текущий момент оседает на счетах посредников. Это значительно облегчит бюджетную нагрузку страны, добавил Тигран Мелоян.

— Инициатива также имеет важную гуманитарную составляющую, так как позволяет обеспечить бесперебойными поставками продовольствия страны Африки, Ближнего Востока и Азии. Таким образом, участвуя в сделке, Россия может подтвердить статус ответственного мирового игрока, — добавил он.

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Наконец, речь идет о безопасности южных границ России, стабильности судоходства в черноморском регионе, нормализации торговых потоков и восстановлении разрушенных логистических цепочек. Всё это потребует постоянного сотрудничества России, Украины и США с подключением ООН и Турции, уверен он. К слову, в Анкаре 15–16 апреля прошла двухдневная встреча, посвященная безопасности в Черном море. Однако, как писали СМИ, российских представителей среди ее участников не было.

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