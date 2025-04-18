В ООН заявили о готовности включиться в новую черноморскую инициативу
В ООН заявили о готовности участвовать в реализации черноморской инициативы, выяснили «Известия» в секретариате ООН.
«Вскоре после начала конфликта мы начали работать над вопросами, касающимися экспорта продовольствия и удобрений из России и с Украины, а также над вопросами, связанными со свободой судоходства в Черном море. ООН продолжает эти усилия со всеми участниками, включая взаимодействие с США, предоставляя им информацию для продвижения этих усилий. ООН остается доступной для поддержки всех усилий по достижению мира», — сказала «Известиям» заместитель официального представителя генсека ООН Стефани Трамбле.
Россия и США по итогам встречи в Саудовской Аравии 24 марта договорились возобновить черноморскую инициативу. Речь идет о так называемой зерновой сделке, заключенной в июле 2022 года в Стамбуле при посредничестве ООН и Турции. Она прекратила действие в июле 2023 года после отказа Москвы от ее продления.
Подробнее читайте в эксклюзивном материале «Известий»:
Зерно и сомнения: в ООН снова заговорили о готовности встроиться в черноморскую инициативу