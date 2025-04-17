Диетолог указала на неожиданную пользу растворимого кофе

Врач-диетолог Наталья Павлюк заявила, что в исследованиях, посвященных кофе, нет разделений на натуральный и растворимый, что позволяет нам приравнивать их друг к другу.

В беседе с «Радио 1» в четверг, 17 апреля, специалист отметила, что обычно в исследованиях указана польза этого напитка, например, он продлевает жизнь, полезен для снижения риска развития онкологических заболеваний, аритмии, сердечно-сосудистых заболеваний. Также кофе полезен для печени, поскольку обладает желчегонным свойством. Между тем, подчеркнула Павлюк, «стоит учитывать, что практически всё растворимое чуть хуже, потому что теряет некоторые антиоксиданты».

Растворимый кофе бывает сублимированный и гранулированный. Первый сохраняет больше полезного, и считается, что он лучше: по полезным свойствам его можно приравнять к натуральному.

Диетолог добавила, что у каждого человека индивидуальная реакция на кофе и важно ее учитывать. Например, кофе натощак хуже для углеводного обмена в плане выработки инсулина. У людей с язвой желудка, безусловно, кофе провоцирует изжогу.

Ранее 17 апреля диетолог Нурия Дианова предупредила, что при резком отказе от кофе может развиться синдром отмены кофеина, особенно если человек не соблюдает режим труда и отдыха. Приступ может наступить уже на первый-второй день после отказа, пишет RT. Человек чувствует тревогу, усталость, сонливость, страдает от головных болей, раздражительности, снижения когнитивных функций и нестабильного настроения, сообщает 360.ru. Врач посоветовала проанализировать свои привычки: количество потребляемого кофе, режим сна, питания и питья.

В этот же день врач-диетолог, д. м. н., профессор АСИЗ Михаил Гинзбург в беседе с «Москвой 24» рассказал, какой кофе может спровоцировать опасные заболевания. По его словам, растворимый кофе в порционных пакетиках способствует развитию атеросклероза и сахарного диабета. Он посоветовал пить кофе без сахара и сладких сиропов. Не стоит пить больше четырех-пяти чашек в день.

В конце января Наталья Павлюк рассказала, какие добавки к кофе могут провоцировать серьезные заболевания. К таковым она отнесла алкоголь, сахар и сладкие сиропы.