Шведский политик выступил за выход страны из ЕС и НАТО
Швеция должна восстановить дипломатические каналы и вернуться к своей исторической роли нейтральной и миролюбивой страны. Об этом «Известиям» заявил основатель партии «Объединенная Швеция» Бо Йонссон.
«Нынешнее шведское правительство глубоко запуталось в структурах ЕС и НАТО и вряд ли предпримет самостоятельные шаги к диалогу. Однако многие граждане, включая меня, твердо убеждены, что диалог — единственный путь к миру и стабильности», — сказал он.
Бо Йонссон считает, что введенные против РФ санкции контрпродуктивны и Швеция должна немедленно дистанцироваться от всех форм экономической войны и предпринять шаги по деэскалации напряженности.
«Подчинение ЕС внешней политике США увеличивает нашу уязвимость. Если торговые конфликты обострятся, Швеция может понести значительные потери, особенно в секторах технологий, производства и энергетики. Восстановив независимую торговую политику — за пределами ЕС, — Швеция могла бы добиваться прагматичных партнерских отношений со всеми странами, включая Россию», — заявил политик.
Он отметил, что Швеция должна выйти и из ЕС, и из НАТО, чтобы восстановить контроль над своей внешней политикой.
«Наш путь вперед лежит через суверенитет, дипломатию и мирное сосуществование, а не через политику блоков или иностранные интриги», — указал политик.
28 февраля официальный представитель Кремля Дмитрий Песков заявил, что российские военные внимательно следят за деятельностью Швеции с тех пор, как она стала членом НАТО, и принимают необходимые меры.