Реклама
Прямой эфир
Происшествия
ВСУ совершили атаки тремя БПЛА на Энергодар
Общество
Суд арестовал экс-замгубернатора Курской области по делу о мошенничестве
Мир
Глава минобороны ЮАР Анджелина Мочекга посетит парад в честь Дня Победы
Общество
В аэропорту Астрахани ввели временные ограничения на прием и выпуск рейсов
Общество
Дело возбудили в Самаре из-за вспышки кишечной инфекции в детском саду
Общество
Экс-министра строительства Саратовской области заподозрили в превышении полномочий
Происшествия
В подмосковной школе ученик напал на учительницу с молотком
Мир
РФ запросила консультации СБ ООН по мораторию на удары по энергообъектам
Мир
Гуцул связала действия Кишинева против нее со страхом перед Гагаузией
Политика
В Госдуме оценили заявление украинского министра о Запорожской АЭС
Мир
Россия обсудила с КНР расширение поставок энергоресурсов и общие СПГ-проекты
Общество
Банк России раскрыл случаи оформления микрозаймов под видом кредитов
Мир
МИД РФ сообщил темы предстоящей встречи Лаврова с министром иностранных дел Ирана
Мир
Число жертв пожара в ночном клубе в Северной Македонии возросло до 62
Политика
В Госдуме ответили на призыв Финляндии к полному прекращению огня на Украине
Общество
Суд приговорил планировавшего взорвать военную технику ВС РФ мужчину к 14 годам
Мир
Министр торговли Катара заявил о планах продолжить инвестиции в экономику РФ

Шведский политик выступил за выход страны из ЕС и НАТО

0
EN
Фото: Global Look Press/MAGO/Janine Schmitz
dzen
Следите за нашими новостями в удобном формате
fos
Есть новость? Присылайте!
перейти на страницу
Озвучить текст
Выделить главное
Вкл
Выкл

Швеция должна восстановить дипломатические каналы и вернуться к своей исторической роли нейтральной и миролюбивой страны. Об этом «Известиям» заявил основатель партии «Объединенная Швеция» Бо Йонссон.

«Нынешнее шведское правительство глубоко запуталось в структурах ЕС и НАТО и вряд ли предпримет самостоятельные шаги к диалогу. Однако многие граждане, включая меня, твердо убеждены, что диалог — единственный путь к миру и стабильности», — сказал он.

Бо Йонссон считает, что введенные против РФ санкции контрпродуктивны и Швеция должна немедленно дистанцироваться от всех форм экономической войны и предпринять шаги по деэскалации напряженности.

«Подчинение ЕС внешней политике США увеличивает нашу уязвимость. Если торговые конфликты обострятся, Швеция может понести значительные потери, особенно в секторах технологий, производства и энергетики. Восстановив независимую торговую политику — за пределами ЕС, — Швеция могла бы добиваться прагматичных партнерских отношений со всеми странами, включая Россию», — заявил политик.

Он отметил, что Швеция должна выйти и из ЕС, и из НАТО, чтобы восстановить контроль над своей внешней политикой.

«Наш путь вперед лежит через суверенитет, дипломатию и мирное сосуществование, а не через политику блоков или иностранные интриги», — указал политик.

Мировые парни: шведская молодежь не готова защищать свою страну
Восстановление призыва в стране столкнулось с трудностями

28 февраля официальный представитель Кремля Дмитрий Песков заявил, что российские военные внимательно следят за деятельностью Швеции с тех пор, как она стала членом НАТО, и принимают необходимые меры.

Читайте также
Прямой эфир
Подпишитесь и получайте новости первыми
ВКонтакте
Меню
Реклама
Подписка на газету
RSS

Авторское право на систему визуализации содержимого портала iz.ru, а также на исходные данные, включая тексты, фотографии, аудио- и видеоматериалы, графические изображения, иные произведения и товарные знаки принадлежит ООО «МИЦ «Известия». Указанная информация охраняется в соответствии с законодательством РФ и международными соглашениями.

Частичное цитирование возможно только при условии гиперссылки на iz.ru

Сайт функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации.

Ответственность за содержание любых рекламных материалов, размещенных на портале, несет рекламодатель.

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельства о регистрации ЭЛ №ФС 77 - 76208 от 8 июля 2019 года , ЭЛ №ФС 77 - 72003 от 26 декабря 2017 года

Все права защищены © ООО «МИЦ «Известия», 2025