В Кремле заявили о наблюдении России за деятельностью Швеции в НАТО

Фото: ИЗВЕСТИЯ/Сергей Лантюхов
Российские военные внимательно следят за деятельностью Швеции с тех пор, как она стала членом НАТО, и принимают необходимые меры. Об этом 28 февраля сообщил официальный представитель Кремля Дмитрий Песков.

«Речь идет о полноформатном участии [Швеции] в альянсе, поэтому, конечно, наши военные очень внимательно все процессы отслеживают и мониторят, и принимают соответствующие меры», — указал пресс-секретарь президента РФ на брифинге.

Вопрос о Швеции прозвучал после того, как глава военной разведки Швеции Томас Нильссон ранее в этот день заявил газете Politico, что страна должна быть готова к потенциальному столкновению с Россией, когда завершится специальная военная операция на Украине.

Мировые парни: шведская молодежь не готова защищать свою страну
Восстановление призыва в стране столкнулось с трудностями

Ранее, 6 февраля, посол РФ в Бельгии Александр Токовинин заявил, что Россия примет ответные меры на операцию НАТО в Балтийском море по патрулированию подводных коммуникаций. Он отметил, что в январе текущего года был принят новый план Североатлантического альянса по запуску операции «Балтийский часовой», которая включает в себя отправку дополнительных военных кораблей и авиации.

До этого, 30 января, профессор Университета Юго-Восточной Норвегии Гленн Дизен заявил, что НАТО планирует перебросить американских военных к северным границам России — в Норвегию, Финляндию и Швецию. По его словам, ключевой задачей альянса на севере является создание угроз России за счет усиления присутствия войск альянса в Северном Ледовитом океане и Балтийском море.

