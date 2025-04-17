Врач назвал первые симптомы болезни вейперов

Регулярное курение вейпов провоцирует кашель, к которому со временем прибавляется ощущение нехватки воздуха. Об этом иммунолог, кандидат медицинских наук Николай Крючков рассказал в четверг, 17 апреля.

По словам специалиста, при регулярном курении вейпа у человека начинается кашель. Он может быть сухой, а может быть с мокротой.

«К этому может присоединяться со временем ощущение нехватки воздуха: необязательно одышка сразу, а просто некомфортное ощущение, особенно при физической нагрузке, снижение толерантности к физической нагрузки», — рассказал Крючков в разговоре с Lenta.Ru.

Иммунолог добавил, что впоследствии появляется нарушение дыхания, фактически у человека возникает одышка.

«Начинается это с физической нагрузки, потом в покое. Фактически возникает хроническая дыхательная недостаточность. Плюс к этому поражается сердечно-сосудистая система. Поражается нервная система от воздействия никотина. Это не сразу всё происходит, со временем», — заключил Крючков.

Ранее, 11 апреля, главный внештатный специалист, психиатр-нарколог министерства здравоохранения Московской области Виталий Холдин рассказал агентству городских новостей «Москва», что каждая выкуренная сигарета отнимает 15 минут жизни, а порция алкоголя — семь часов.

Он отметил, что вейпы и электронные сигареты также наносят непоправимый вред здоровью и сокращают жизнь.

5 апреля врач-кардиолог Наталия Золотарева рассказала, что курение, вейпинг, стрессы и нездоровое питание значительно повышают вероятность развития сердечно-сосудистых заболеваний, сообщает 360.ru.

Ранее, 2 апреля, терапевт Медцентра доктора Александровского Андрей Костиков рассказал «Известиям» о возможных заболеваниях при одышке. Он объяснил, что одышка может быть связана с заболеванием сердца, легких или нервной системы. При этом, если ощущение нехватки воздуха возникло внезапно и сопровождается высокой температурой или болью в груди, следует немедленно обратиться в скорую помощь.