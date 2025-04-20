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Наступил величайший праздник Пасха: что нельзя делать, приметы 20 апреля

Россиянам рассказали, что можно и нельзя делать на Пасху
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Фото: ТАСС/Смитюк Юрий
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Пасха — время радости и надежды. Соблюдение традиций и примет помогает сохранить связь с предками и укрепить духовные ценности. ​ Что следует делать в день Воскресения Господня и какие приметы с ним связаны, разбирались «Известия».

20 апреля — Святая Пасха 2025 года: церковный праздник у католиков и православных

Пасха в 2025 году — важнейший христианский праздник. Согласно христианской вере, Иисус Христос был распят, умер и на третий день воскрес. Это событие стало краеугольным камнем христианства. Праздник символизирует победу над смертью, а также торжество любви и надежды.

Католики и православные обычно отмечают Воскресение Господне в разные дни из-за различий в календарях (православные используют юлианский, а католики — григорианский). Однако в 2025 году дата Пасхи совпадает. В прошлый раз такое случалось в 2017 году.

У православных Пасха начинается с праздничного ночного богослужения (пасхальной заутрени). Оно сопровождается крестным ходом и радостным возгласом: «Христос воскресе!» — «Воистину воскресе!» В свою очередь у католиков всё начинается с пасхального Тридуума. Это три священных дня, включая Страстную пятницу и Великую субботу, завершающиеся пасхальной мессой.

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Несмотря на различия, для всех христиан Пасха — главный праздник года. Он олицетворяет переход от тьмы к свету, от страдания — к спасению, от смерти — к вечной жизни.

Что можно делать и есть на Пасху: как провести день верующим

В Пасху главное, что должен сделать православный христианин, — посетить пасхальную службу. Она начинается в субботу поздно вечером и длится до утра воскресенья. Служба включает полунощницу, крестный ход, пасхальную заутреню и Божественную литургию.

Также следует приветствовать всех словами «Христос воскресе!» На это традиционно отвечают: «Воистину воскресе!». Всё это заменяет обычное приветствие в течение всей Светлой седмицы (первой недели после Пасхи).

Кроме того, после 48-дневного Великого поста наступает долгожданное время для разговения — первого приема пищи, разрешенной после поста. Это особый момент, наполненный благодарностью и радостью.

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Традиционно верующие начинают праздничное застолье с освященных в церкви куличей. Вместе с ними на столе обязательно присутствуют крашеные или расписные яйца, ведь это древний символ новой жизни и воскресения. Но праздник не ограничивается только освященными блюдами: на стол возвращаются мясные и молочные угощения, от которых отказывались на протяжении 48 дней поста. Трапеза начинается с молитвы и благословения, а затем — с радостного провозглашения: «Христос воскресе!» — и ответа: «Воистину воскресе!» — как напоминания о главной сути праздника.

Помимо этого, во время праздника следует навещать родственников и делиться с ними радостью. Посещать кладбища рекомендуется не на саму Пасху, а, по традиции, на Радоницу (вторник после Пасхи). К тому же не стоит забывать творить добрые дела. Например, помогать нуждающимся и навещать больных.

Что нельзя делать на Пасху

В Пасху запрещается переедать. Хотя пост окончен, Церковь призывает к сдержанности и благодарности Богу. Также нельзя превращать празднование в банальное застолье. Пасха — это прежде всего духовное событие.

В этот святой день принято избегать физического труда и домашних дел (за исключением самых необходимых), а также ссор, сквернословия и грубости — праздник должен быть наполнен радостью и добротой. ​

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Воскресение Христово — 2025: приметы 20 апреля, на Пасху

С Пасхой связано множество народных примет и обычаев, отражающих как христианские, так и древние славянские традиции. ​ Наблюдения за погодой в этот день традиционно использовались для предсказания будущего урожая и погодных условий: ​

  • Ясная и солнечная Пасха предвещает теплое лето и богатый урожай.
  • Пасмурная погода сулит прохладную погоду. ​
  • Дождь в день Пасху указывает на дождливую весну и обильный урожай ржи. ​
  • Гроза на Пасху означает позднюю и теплую осень. ​
  • Мороз в пасхальное утро — к засушливому и жаркому лету. ​

Ранее «Известия» рассказали о смысле и содержании Страстной субботы, предшествующей Пасхе.

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