Великая суббота перед Пасхой: библейское описание простыми словами

Великая суббота — это последний день Страстной недели, день молчаливого ожидания, когда земля как бы замирает в скорби, но и в предвкушении радости. Это день, когда тело Иисуса Христа было положено во гроб, а душа Его, согласно христианскому вероучению, сошла в ад, чтобы возвестить спасение всем умершим от сотворения мира.

Великая Суббота как бы проходит «в тени» Пасхи, но важность этого дня Страстной недели фундаментальна: это время тишины, в которой зреет Победа Воскрешения. Библейское описание событий Великой субботы простыми словами — в материале «Известий».

Великая суббота: погребение тела Иисуса, сошествие Христа в ад

После смерти на кресте тело Иисуса было снято Иосифом Аримафейским и Никодимом — тайными учениками Спасителя, которые с уважением и благоговением совершили погребальные обряды.

Его тело было обернуто специальным покрывалом с благовониями, плащаницей и положено в гробницу, высеченную в скале вблизи Голгофы.

Эта сцена наполнена печалью и священным трепетом: Бог умер и был погребен как человек.

Великая суббота — не только день скорби, но и день тайного духовного торжества. Считается, что душа Иисуса сошла в преисподнюю, но Он оказался там не как побежденный, а как победитель.

Христос разрушил врата ада, вывел оттуда души праведников, от века ожидавших избавления. Это тайна спасения, произошедшая вне глаз людских, но ставшая основой христианской надежды на вечную жизнь после смерти.

Покой и ожидание Воскресения

Для земной жизни это день безмолвия. Всё завершено: страдания, смерть, погребение. Всё напряжение, произошедшее в пятницу, ушло, а вместо него наступает странное, таинственное ожидание.

В субботу утром проходит одна из самых красивых служб года — вечерня с литургией Святого Василия Великого. Великий вход совершается перед плащаницей в центре храма. На службе читаются пророчества о Воскресении Христовом — 15 отрывков из Ветхого Завета, которые называются паремиями.

Где описываются события Страстной субботы в Евангелии

Евангелия не так подробно описывают события самой Великой субботы, как прочие дни Страстной недели и Воскресение. Обязательным к прочтению в Страстную субботу служит Евангелие от Матфея 28:1-20.

28:1 По прошествии же субботы, на рассвете первого дня недели, пришла Мария Магдалина и другая Мария посмотреть гроб.

28:2 И вот, сделалось великое землетрясение, ибо Ангел Господень, сошедший с небес, приступив, отвалил камень от двери гроба и сидел на нем;

28:3 вид его был, как молния, и одежда его бела, как снег;

28:4 устрашившись его, стерегущие пришли в трепет и стали, как мертвые;

28:5 Ангел же, обратив речь к женщинам, сказал: не бойтесь, ибо знаю, что вы ищете Иисуса распятого;

28:6 Его нет здесь — Он воскрес, как сказал. Подойдите, посмотрите место, где лежал Господь,

28:7 и пойдите скорее, скажите ученикам Его, что Он воскрес из мертвых и предваряет вас в Галилее; там Его увидите. Вот, я сказал вам.

28:8 И, выйдя поспешно из гроба, они со страхом и радостью великою побежали возвестить ученикам Его.

28:9 Когда же шли они возвестить ученикам Его, и се Иисус встретил их и сказал: радуйтесь! И они, приступив, ухватились за ноги Его и поклонились Ему.

28:10 Тогда говорит им Иисус: не бойтесь; пойдите, возвестите братьям Моим, чтобы шли в Галилею, и там они увидят Меня.

28:11 Когда же они шли, то некоторые из стражи, войдя в город, объявили первосвященникам о всем бывшем.

28:12 И сии, собравшись со старейшинами и сделав совещание, довольно денег дали воинам,

28:13 и сказали: скажите, что ученики Его, придя ночью, украли Его, когда мы спали;

28:14 и, если слух об этом дойдет до правителя, мы убедим его, и вас от неприятности избавим.

28:15 Они, взяв деньги, поступили, как научены были; и пронеслось слово сие между иудеями до сего дня.

28:16 Одиннадцать же учеников пошли в Галилею, на гору, куда повелел им Иисус,

28:17 и, увидев Его, поклонились Ему, а иные усомнились.

28:18 И приблизившись Иисус сказал им: дана Мне всякая власть на небе и на земле.

28:19 Итак идите, научите все народы, крестя их во имя Отца и Сына и Святаго Духа,

28:20 уча их соблюдать всё, что Я повелел вам; и се, Я с вами во все дни до скончания века. Аминь.