В чем причина разлада между США и Европой. Разбор

Вице-президент США Джей Ди Вэнс в очередной раз подверг критике Европу за ее экономическую и миграционную политику. Он заявил, что Старый Свет не должен оставаться американским вассалом и ему следует самостоятельно обеспечивать свою безопасность. Почему США идут на разрыв устоявшихся после Второй мировой войны отношений с Европой и чем это ей грозит — в разборе «Известий».

О чем заявил Вэнс

• 14 апреля Джей Ди Вэнс в интервью UnHerd поднял тему отношений Европы и США, в очередной раз заявив, что их необходимо пересматривать. Он указал, что текущая зависимость европейских стран от США в вопросах безопасности больше не отвечает интересам Вашингтона. Вэнс подчеркнул, что инфраструктура безопасности в Европе более не должна субсидироваться с американской стороны.

• Хотя Вэнс отметил успехи Великобритании, Франции и Польши в вопросе обеспечения своей безопасности, обо всей остальной Европе он заявил, что ее лидеры недостаточно инвестируют в оборону и должны исправить это положение. Среди прочего вице-президент США отметил, что Европе пора «перестать быть вассалом Соединенных Штатов» и что ей самой невыгодно оставаться в таком положении.

• Заявления Вэнса о Европе напомнили его речь на Мюнхенской конференции по безопасности, в которой он подверг Старый Свет резкой критике (подробнее о том его знаковом выступлении мы писали здесь). Он обвинил Европу в отходе от демократии и принципов свободы слова, а заодно дал понять, что Европе пора запустить процесс переориентации с США на саму себя в вопросе обеспечения безопасности. Это стало отходом от устоявшейся 80 лет назад тенденции.

Что хотел сказать Вэнс

• В своем последнем интервью Вэнс, говоря о Европе как о вассале, не опровергал того, что США продолжают рассматривать Европу как своего союзника. Однако таким образом он подчеркнул, что союзнические отношения подразумевают равное положение двух сторон, что они несут равные обязательства друг перед другом. Вэнс выступает против того, чтобы США несли основное бремя затрат на обеспечение безопасности, как это происходит сейчас.

• Белый дом теперь не хочет, чтобы Европа в каждой возможной ситуации ссылалась на позицию Соединенных Штатов или призывала бы их реагировать на то, что касается вопросов безопасности. Так как новая администрация США провозгласила, что ее ценности отличаются от тех, что приняты в Европе, прежние отношения следует пересмотреть и в области безопасности, чтобы они перестали сковывать США и мешать защите их интересов.

• При этом США пока не склонны полностью отказываться от прежних обязательств и оставлять Европу без своего военного влияния. Разговоры о готовности уйти с чужого континента следует воспринимать как требование справедливой оплаты за свои усилия, а не как намерение оставить Европу вовсе без всякой защиты. Хотя такой разрыв был бы выгоден США с чисто финансовой точки зрения, они бы предпочли, чтобы Европа просто возмещала понесенные американской стороной расходы.

• Это подтверждается тем, что США выставляют конкретный «ценник» — членам НАТО следует довести объем расходов на оборону до 2% от ВВП. Это касается и производства вооружений, и содержания войск. В Вашингтоне только хотят, чтобы Европа не пользовалась какими-либо особыми условиями, причин для которых нынешняя администрация не видит.

Почему США так относятся к Европе

• Требование Вэнса к Европе самой думать о своей безопасности и вносить равный с США вклад меняет диспозицию глобальных отношений. Однако это не является чем-то новым для американских политиков. Исторически США относились к Европе скорее с неприятием, проводя политику изоляционизма. Ее рассматривали как неспокойный регион, вечно развязывающий войны и мешающий остальному миру спокойно развиваться. Европа же относилась к США как к младшему брату, снисходительно оценивая их государственность, историю и место в мире.

• Смена позиций произошла только после Второй мировой войны, когда США вышли на лидирующие позиции, а у Европы не было сил что-либо этому противопоставить. В этот момент американцы почувствовали себя великой нацией, которой есть дело до всего, что происходит в мире. Однако изоляционистское начало никуда не исчезло, и колебания между двумя направлениями внешней политики прочно вошли во внутренний американский дискурс. Сейчас маятник качнулся вновь в сторону невмешательства, и гораздо сильнее, чем ожидали в Европе, в связи с чем и воспринимаются слова Вэнса как нечто дерзкое и угрожающее.

• В экспертном сообществе отмечают, что нынешнее отношение США к Европе вызвано смещением акцента на Тихоокеанский регион. Это направление американские политики рассматривают как наиболее приоритетное. Раньше США видели своим главным антагонистом СССР и Россию, и поэтому их внимание так было приковано к Европе. Теперь их главным соперником является Китай. Если в Вашингтоне и будут готовы оказывать кому-либо безвозмездную военную помощь, то это скорее будут страны Азии и Океании, которые станут своеобразным форпостом для США в случае значительной эскалации.

• Кроме чисто практических причин для переориентации США в отношении Европы есть еще и идеологические. Идеология трампизма не предполагает, что американским союзником может стать такое неолиберальное глобалистское образование, как Европа в ее нынешнем виде (о том, в чем заключается эта идеология и как Вэнс представляет ее за рубежом, мы писали здесь). Пока в Старом Свете противятся приходу крайне правых сил, в США такие силы как раз вошли в Белый дом и не хотят, чтобы их идеологические соперники по ту сторону Атлантики пользовались их же поддержкой. Как бы ни проявлялся американский изоляционизм, его сторонники не будут спокойно смотреть на то, как Брюссель блокирует правый поворот.

Что ждет Европу

• Если предупреждения Белого дома не будут считаны в Брюсселе правильно и произойдет разрыв трансатлантических отношений, то последствия для Европы будут колоссальными. Ее экономическая мощь после Второй мировой войны была основана на уверенности в том, что ей можно положиться на США в вопросах безопасности и иметь огромный американский рынок сбыта.

• Без этого фундамента экономические связи с США будут разорваны, они уже заметно пострадали из-за ведения тарифов. Европа будет отрезана от ключевого для себя рынка, лишится технического взаимодействия и подорвет свою энергетическую безопасность, которая для нее не менее важна, чем военно-стратегическая. Последующие за этим кризисные явления могут спровоцировать правый крен, который пытаются сдержать мейнстримные политические партии Европы. Избиратели обратят взор на правых, увидев в них силу, способную договориться с администрацией США.

• Отложить наступление коренных перемен поможет тот факт, что Европа всё-таки остается не единым образованием, а сообществом отдельных государств. США выстраивают отношения и с Евросоюзом в целом, и с отдельными его членами, и странами, которые не входят в блок. Сам Вэнс отмечал, что к некоторым союзникам в Европе у него нет претензий, так что с ними США смогут продолжить конструктивное сотрудничество. В такой ситуации Европе могут оказаться выгодны неровности в ее политическом ландшафте, которых она старательно избегала последние десятилетия.

• Не исключен вариант, при котором всё-таки полного разрыва не будет — в условиях текущей геополитической напряженности американские элиты не решатся на слишком радикальные действия. Но с их стороны возможен постепенный саботаж европейских инициатив, поддержка национально ориентированных политиков, выстраивание отношений в обход институтов Евросоюза. Определенную динамику задает украинский кризис, и в отношении него США также могут предпринять ряд действий, которые Европа, не сбавляющая свою поддержку Киева, может воспринять болезненно.

При подготовке материала «Известия» беседовали с: