Вэнс становится опасен для Европы. И вот почему

Вице-президент США Джей Ди Вэнс стал играть заметную роль в международной политике. Он выступил с громкой речью на Мюнхенской конференции по безопасности, чем напугал европейских лидеров, и вступил в перепалку с президентом Украины Владимиром Зеленским в Белом доме. Вэнс во всем следует идеологии Дональда Трампа и рассматривается как его преемник на посту президента США. Как 40-летний политик продвигает трампизм в мире — в материале «Известий».

Быстро стал политически активен

• В американской политике роль вице-президента всегда была достаточно противоречивой. Из-за того, что реальных властных полномочий нет, ее в шутку сравнивают с работой капитаном дальнего плавания — в обоих случаях человек, заступив на должность, «исчезает» на несколько лет из поля зрения. При этом история знает и обратные случаи, когда вице-президент становился важной политической фигурой и брал на себя решение некоторых вопросов. Например, Дик Чейни при Джордже Буше – младшем и Линдон Джонсон при Джоне Кеннеди вели значительную часть внешней политики и были достаточно влиятельны, не ограничиваясь ролью человека, который в случае форс-мажора будет готов принести присягу президента США.

• Вэнс как раз находится в процессе завоевания для себя такой же репутации деятельного вице-президента, чье имя держится на слуху. Он значительно отличается от своих ближайших предшественников: ни Камала Харрис, ни Майк Пенс не позволяли себе такой политической и медийной активности. При этом в высших эшелонах власти Вэнс находится всего чуть больше двух лет с момента избрания сенатором.

• С тех пор, как Трамп повысил Вэнса до вице-президента, он успел дважды оказаться в центре политических событий. В феврале он озвучил речь на Мюнхенской конференции по безопасности, в которой обозначил кардинальный разворот в американской внешней политике в отношении Европы. Он открыто раскритиковал руководство европейских стран, обвинил их в отказе от принципов демократии и свободы слова. Этим выступлением Вэнс запустил в Европе процесс переориентации с США на саму себя в вопросе обеспечения безопасности, сломив почти 80-летнюю тенденцию.

• Позднее Вэнс сыграл заметную роль в скандальной встрече Трампа с Зеленским в Белом доме. Реплики вице-президента о приверженности США дипломатии в вопросе разрешения украинского кризиса вывели Зеленского из себя и превратили протокольное мероприятие в спор на повышенных тонах. Этот инцидент привел к таким последствиям, как прекращение американской военной помощи Киеву и углубление раскола между США и Европой, занявшей сторону украинского президента. В обоих случаях Вэнс не выходил за пределы своих полномочий, но произвел эффект больший, чем удавалось иным облеченным властью политикам.

Усилил позиции Трампа за рубежом

• Вэнс пробыл на посту вице-президента два неполных месяца, так что уже можно делать определенные выводы о том, какую роль ему отводят в Белом доме. Трамп тщательно подбирал кадры в свою администрацию по принципу личной преданности и готовности действовать в русле собственной идеологии трампизма, и в случае с Вэнсом он не прогадал.

Справка «Известий» К идеологии трампизма (или MAGA-движения, как принято говорить в США) аналитики условно относят: • консерватизм и продвижение традиционных американских ценностей; • правые, либеральные взгляды по экономическим вопросам; • американский изоляционизм в духе «доктрины Монро», хотя и с допустимыми оговорками; • отказ от стремления к глобальной гегемонии в пользу конкурентного лидерства; • протекционизм во внешнеэкономических вопросах.

• В тех двух случаях, когда Вэнс оказался на первых полосах газет, он проявил себя ровно так, как выступил бы сам Трамп, но при этом в собственной, более напористой и яркой манере. Вэнс не допускал сомнения и слабины, устроив едва ли не шоу в духе своего начальника. Для Трампа это важно, и Вэнс справился с этими заданиями, пройдя своеобразный первый этап проверки.

• Несомненным плюсом, который должен оценить Трамп, является то, что Вэнс держался твердо и при этом резко перед иностранными лидерами. С внутренней публикой Трамп умеет справляться сам, что подтверждают и его многочисленные митинги перед сторонниками, на которых он буквально расцветает, и недавнее выступление перед конгрессом. Но если внутри США Трамп уже несомненный авторитет, то за границей его союзники не могут скрыть скепсис в его отношении. Вэнс помогает ему переломить это отношение, буквально заставляя иностранных политиков нервничать.

• Эксперты полагают, что в скором времени Трамп может делегировать Вэнсу дополнительные полномочия, причем доверить ему не только решение простых и рутинных задач, но и достаточно рискованных, для которых понадобится снова проявить себя неординарно. С мая по ноябрь стоит ожидать некоторую турбулентность в американской политике, связанную с тем, что первоначальный кредит доверия Белому дому будет исчерпан и начнется ревизия первых принятых решений. Второй этап проверки Вэнса будет заключаться в том, как он справится с готовящейся волной давления, которую окажут и лично на него, и на Трампа, и на прочих членов администрации, в которой противники постараются найти слабые звенья.

• Дебют Вэнса стал таким громким, что за ним поспешили закрепить еще одну роль — будущего преемника. Вопреки стереотипам, вице-президент США далеко не всегда сразу переезжает из одного кабинета Белого дома в другой — такого не происходило больше 30 лет. Однако для Трампа, живущего идеями коренного перелома американской политики и встряски американского общества, особенно важно иметь достойного продолжателя своего дела.

Может стать преемником Трампа

• Пока что Вэнс демонстрирует полную преданность Трампу во всех аспектах. Но хоть он и действует в фарватере его политики, в нем все-таки можно разглядеть признаки самостоятельного политического проекта. С учетом возраста Вэнса (в настоящее время вице-президенту 40 лет, он в два раза моложе своего начальника) он вряд ли захочет останавливаться на достигнутом и так или иначе будет выстраивать собственную карьеру, стремясь стать 48-м президентом США и, что более важно для Трампа, его преемником в качестве лидера MAGA-движения.

• Вэнс уже сейчас олицетворяет собой сформировавшийся трампизм, который как новая политическая сила не просто готов к решительным действиям. В интонациях действующего вице-президента чувствуется желание наброситься на идеологических противников и конкурентов — то, чего пока он с набором нынешних полномочий не может сделать в полную силу. К слову, в этом отношении Вэнс расходится с Трампом — если президент на словах продвигает философию сделок и компромиссов (он даже написал книгу «Искусство заключать сделки»), то Вэнс пока являет миру образ политика, который пойдет напролом.

• О трампизме многие аналитики говорят, что это движение строится исключительно вокруг Трампа и сойдет на нет с закатом его политической карьеры. Но Вэнс доказывает, что у этой идеологии возможно продолжение, что она жизнеспособна и еще переживет не один политический цикл в США, а в перспективе захватит и другие страны мира, несмотря на проповедуемый изоляционизм. То, что трампизм укоренится в США и пойдет на экспорт, как раз является страхом глобалистско-либеральной Европы, так как тогда разрушатся последние надежды на возвращение США к старым порядкам и отношениям.

• На роль нового лидера MAGA-движения Вэнс подходит хотя бы благодаря своему образцовому происхождению. В отличие от Трампа, миллиардера из Нью-Йорка, Вэнс сформировался в американской глубинке и отслужил в Ираке, он не вел дружбу с политиками и бизнесменами, а на политическую арену взобрался сам — по крайней мере так он сам себя позиционирует. Нынешний вице-президент выглядит максимально гармонично в качестве лидера той Америки, которую он описал в собственной книге «Элегия Хиллбилли», посвященной непростой истории своей семьи.

• Окружение Трампа также благоволит недавнему сенатору и само впустило его в свою компанию. Та часть американской элиты, которая выступает за национально ориентированный путь США, рассматривает Вэнса как своего человека и будущего лидера трампистского крыла Республиканской партии. Других ярких лидеров рядом с вице-президентом сейчас нет, хотя в конгрессе США и Белом доме можно найти молодых политиков, которые захотят выдвинуться в ближайшие годы.

• Впрочем, нельзя пока утверждать однозначно, что выбор сделан и судьба США предрешена. Всё еще существуют и играют определенную роль умеренные и оппозиционные крылья Республиканской партии, которые особенно на фоне решения украинского вопроса могут начать сопротивление трампистскому ядру. В случае провала мирных переговоров Вэнс подвергнется критике и станет удобным громоотводом для Трампа, на который смогут обрушиться и традиционные республиканцы, и недавние соратники по MAGA-движению. Но, защитив Трампа, Вэнс потеряет многое в своем политическом капитале.

Обозначил для Европы новый путь США

• Как раз тем, что Вэнсу уготовано большое политическое будущее и уже строятся далекие планы по его выдвижению, объясняется особенно сильное его неприятие со стороны Европы, граничащее со страхом. Озвучив одну речь и вступив в перепалку с Зеленским, Вэнс не произвел бы такой эффект, если бы за океаном не поняли — теперь такая Америка может быть с ними надолго.

• В Европе боятся не столько Трампа, сколько трампизма как явления, так как он декларирует уход США с европейского пространства. В первую очередь в Брюсселе опасаются, что Старый Свет останется без американского «ядерного зонтика», который заменить французским в обозримом будущем никак не получится. При этом если в Европе хотя бы знают Трампа по первому его сроку, во время которого удавалось худо-бедно поддерживать отношения, то Вэнс, более молодой, радикальный и бескомпромиссный, уже становится настоящей угрозой, с которой европейские лидеры пока не знают, что делать.

• После четырех лет близкого сотрудничества с администрацией Джо Байдена Европа отвыкла от того, что отношение со стороны США может быть иным, но речь Вэнса в Мюнхене отрезвила ЕС. В Брюсселе если и ожидали некоторого похолодания со стороны Вашингтона, то по крайней мере не в той резкой форме, которую обозначил вице-президент. Объявленная им перестройка трансатлантических отношений вызывает напряженность в Европе, так как закономерно приводит к хаотичности в работе всего бюрократического аппарата ЕС.

• Особенно фрустрирует европейских лидеров то, что оказать влияние на американскую политику у них сейчас не получается. Между двумя берегами Атлантики была договоренность, что они уважают выбор друг друга и не вмешиваются во внутренние дела. В такой атмосфере выработать какой-то инструмент, который бы позволял хоть как-то направлять американскую политику в интересах Европы, было просто невозможно. Если для внутренних дел Европы опора на институты, бюрократию и консенсус еще может работать, то против тех, кто яростно их отрицает, уже нет.

При написании материала «Известия» беседовали и учитывали мнения: