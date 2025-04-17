Экипаж вертолета Ми-28НМ поразил пункт временной дислокации расчета БПЛА ВСУ

Экипаж вертолета Ми-28НМ поразил пункт временной дислокации расчета беспилотных летательных аппаратов (БПЛА) Вооруженных сил Украины (ВСУ) в зоне проведения специальной военной операции (СВО). Об этом 17 апреля сообщили в Министерстве обороны России.

Там отметили, что перед вылетом экипаж получил координаты расположения пункта временной дислокации расчета украинских БПЛА в зоне ответственности группировки войск «Центр».

«Экипаж вертолета выполнил удар легкой многоцелевой управляемой ракетой (ЛМУР) по заданным координатам. По докладу разведки цель была поражена», — указали в ведомстве.

Уточняется, что после успешного выполнения боевого задания экипаж Ми-28НМ вернулся на аэродром базирования.

Ранее в этот день Минобороны РФ сообщило, что расчет реактивной системы залпового огня (РСЗО) «Град» 90-й танковой дивизии группировки войск «Центр» уничтожил живую силу ВСУ на красноармейском направлении. В ведомстве отметили, что военнослужащие оперативно развернули пусковую установку и произвели залп, успешно поразив цели.