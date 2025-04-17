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Расчет РСЗО «Град» уничтожил живую силу ВСУ на красноармейском направлении

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Фото: Министерство обороны РФ
dzen
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Расчет реактивной системы залпового огня (РСЗО) «Град» 90-й танковой дивизии группировки войск «Центр» уничтожил живую силу Вооруженных сил Украины (ВСУ) на красноармейском направлении. Об этом в четверг, 17 апреля, сообщили в Минобороны России.

«Первую цель отработали. 20 снарядов без корректуры. Отработали замечательно. И вторая цель, естественно. Наводка у нас быстро происходит: минута или две, чтобы навестись и выполнить огневую задачу», — рассказал заместитель командира взвода и командир боевой машины Ильяс Мунасипов.

После того как точные координаты были переданы на позицию артиллерийского расчета, военнослужащие оперативно развернули пусковую установку и произвели залп, успешно поразив цели.

Уточняется, что по выполнении боевой задачи расчет РСЗО свернул установку и выдвинулся на запасную позицию, чтобы избежать возможности открытия ответного огня.

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Ранее, 15 апреля, военнослужащие расчета РСЗО «Ураган» группировки войск «Центр» рассказали в беседе с «Известиями» о том, как они борются с FPV-дронами противника.

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