Расчет РСЗО «Град» уничтожил живую силу ВСУ на красноармейском направлении

Расчет реактивной системы залпового огня (РСЗО) «Град» 90-й танковой дивизии группировки войск «Центр» уничтожил живую силу Вооруженных сил Украины (ВСУ) на красноармейском направлении. Об этом в четверг, 17 апреля, сообщили в Минобороны России.

«Первую цель отработали. 20 снарядов без корректуры. Отработали замечательно. И вторая цель, естественно. Наводка у нас быстро происходит: минута или две, чтобы навестись и выполнить огневую задачу», — рассказал заместитель командира взвода и командир боевой машины Ильяс Мунасипов.

После того как точные координаты были переданы на позицию артиллерийского расчета, военнослужащие оперативно развернули пусковую установку и произвели залп, успешно поразив цели.

Уточняется, что по выполнении боевой задачи расчет РСЗО свернул установку и выдвинулся на запасную позицию, чтобы избежать возможности открытия ответного огня.

Ранее, 15 апреля, военнослужащие расчета РСЗО «Ураган» группировки войск «Центр» рассказали в беседе с «Известиями» о том, как они борются с FPV-дронами противника.