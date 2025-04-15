Расчеты РСЗО «Ураган» рассказали о борьбе с украинскими FPV-дронами

Военнослужащие расчета реактивной системы залпового огня (РСЗО) «Ураган» группировки войск «Центр» рассказали во вторник, 15 апреля, в беседе с «Известиями» о том, как они борются с FPV-дронами противника.

«Самое лучшее средство, которое с ним бы боролось (FPV-дроном. — Ред.), — это живой человек с железкой в руках. Потому что какое бы оборудование не было бы настроенное, фронт такой, что всё меняется буквально ежечасно. <…> Меткость человека, она как натренирована, так успешно и поражает цели», — рассказал старший наводчик РСЗО «Ураган» Максим Серебряков.

Также он уточнил в беседе с корреспондентом «Известий» Дмитрием Астраханем, что «Ураган» имеет 16 направляющих и стреляет фугасными снарядами на расстояние до 20 км и поражает цели в радиусе пяти футбольных полей.

Ранее, 12 апреля, российские военные рассказали «Известиям» о том, как с помощью сеток маскируют дороги возле передовой от дронов Вооруженных силы Украины (ВСУ). В обычной жизни такие сети используются для выращивания огурцов, но военная смекалка нашла сельхозинвентарю совсем другое применение. С воздуха преграда незаметна, поэтому беспилотник застревает в ней, не успев нанести ущерб.