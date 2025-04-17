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В МИД РФ назвали любые возможные удары Taurus вмешательством ФРГ в конфликт

Захарова: любой удар Taurus будет расценен как вмешательство ФРГ в конфликт
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Фото: TASS/ABACA
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Лидеру Христианского демократического союза (ХДС) Фридриху Мерцу необходимо понять, что гипотетический удар ракетами Taurus по любым российским объектам будет расценен как прямое участие Германии в конфликте на стороне Украины. Об этом 17 апреля заявила официальный представитель МИД России Мария Захарова.

«Вы знаете, мне кажется, лидеру ХДС было бы полезно уяснить следующее. Поскольку без непосредственной помощи военнослужащих бундесвера боевая стрельба этими крылатыми ракетами невозможна, удар ими по любым российским объектам критически важной транспортной инфраструктуры <...> будет расцениваться как прямое участие ФРГ в боевых действиях на стороне киевского режима со всеми вытекающими последствиями для Германии», — заявила Захарова.

Она также рассказала, что ранее Мерц обозначил целью для нанесения удара Крымский мост. Захарова назвала это заявление безумным. Согласно ее мнению, это аморально, так как подобные действия ассоциируются с террористической логикой.

Захарова считает, что Вооруженные силы Украины (ВСУ) ожесточенно наносят удары по гражданам, инфраструктуре, так как они находятся в бедственном положении.

«Все опции с некими «контрнаступами» были использованы и привели к массовой гибели граждан Украины же. Насильственно мобилизованных [президентом страны Владимиром] Зеленским в эту мясорубку. И вот на этом фоне выходит один из главных спонсоров, <...> представитель Германии», — рассказала Захарова.

Она также обратила внимание на попавших в плен к Вооруженным силам РФ боевиков ВСУ. Захарова подчеркнула, что российские военнослужащие лечат и кормят сдавшихся украинцев. Военнопленные сами рассказывают, что в ВСУ к ним относились очень плохо. Захарова добавила, что «сторона киевского режима» стала инструментом западной манипуляции.

Фридрих двуликий: будущий канцлер Германии хочет поставить Киеву ракеты Taurus
Решение Мерца не поддерживают его младшие партнеры по коалиции

В бундестаге 17 апреля заявили о росте скепсиса в ФРГ в отношении отправки Taurus Украине. Ранее, 14 апреля, лидер Христианского демократического союза (ХДС) Фридрих Мерц заявил о готовности передать Украине ракеты большой дальности Taurus по согласованию с европейскими партнерами.

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