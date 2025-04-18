Ожесточенные сборы: хостелы в популярных для отдыха регионах не тянут турналог

Хостелы в популярных для отдыха местах не тянут туристический налог, который начал действовать в России с 1 января. Из-за него самые дешевые варианты размещения в востребованных туристических локациях подорожали примерно на 10%. Это провоцирует гостиничный бизнес уходить в тень, а также повышает конкурентоспособность частных апартаментов — в итоге вахтовики и студенты переедут в жилые дома, которые сдаются нелегально. В связи с этим бизнес просит отменить минимальный порог турналога в 100 рублей, выяснили «Известия». Стоит ли корректировать механизм и что на этот счет думают власти — в материале «Известий».

Туристический налог в России в 2025 году

С 1 января 2025 года более чем в 750 муниципалитетах России начал действовать туристический налог. Устанавливать ли его и в каком размере, решают местные власти, но в определенных на федеральном уровне границах: нижний порог составляет 100 рублей, а верхний — 1% от стоимости проживания. К 2029-му верхнюю ставку собираются поднять до 5%. Оплачивают турналог не сами путешественники, а организации и физические лица, которые предоставляют услуги по временному проживанию — санатории, базы отдыха, кемпинги и гостиницы.

Фото: ИЗВЕСТИЯ/Эдуард Корниенко

Механизм действует всего несколько месяцев, но уже понятно, что для некоторых категорий размещения — в частности, для хостелов — даже минимальный размер слишком велик. Поэтому бизнес выступил против порога в 100 рублей — его нужно отменить, следует из письма «Опоры России» руководителю секретариата комиссии Госсовета РФ по направлению «Эффективная и конкурентная экономика» Юлии Шваковой (фрагмент документа с основными предложениями есть у «Известий»).

В секретариате комиссии рассказали редакции, что предложения по донастройке налогового законодательства, в том числе по турналогу, рассмотрят на заседании.

Средняя стоимость проживания в хостеле не превышает 1 тыс. рублей, однако из-за турналога фискальная нагрузка таких вариантов размещения стала несопоставима со стоимостью услуг, которые они оказывают, подчеркивается в письме «Опоры России». Владельцам хостелов приходится платить сбор в 100 рублей — около 10% платы за размещение. В итоге стоимость проживания значительно возрастает именно для самой уязвимой группы населения — людей, которые ограничены в средствах или предпочитают экономить. А это может в конечном счете только снизить популярность внутреннего туризма.

Фото: ИЗВЕСТИЯ/Эдуард Корниенко

О необходимости скорректировать нижнюю планку и отменить минимальный порог в 100 рублей еще в прошлом году, до начала действия турналога, говорили также в Российском союзе туриндустрии (РСТ). «Известия» направили запрос в организацию, а также в Ассоциацию туроператоров.

Почему хостелы подскочили в цене

С введением турналога хостелы стали включать сумму сбора в стоимость суточного размещения. Постояльцы такого вида гостиниц — рабочие, командированные и студенты — начали искать более дешевое временное проживание — например, нелегально арендовать квартиры или апартаменты у местных жителей, следует из письма «Опоры России». В итоге поток людей будет размещаться в жилых домах, что может нарушать спокойствие местных жителей.

Фото: ИЗВЕСТИЯ/Сергей Коньков

Более того, есть риски, что часть хостелов вовсе ликвидируется, а гостиничный бизнес в низшем ценовом сегменте придет в упадок, добавляется в письме. Всё это в итоге может привести к недополучению средств в бюджет. Всего, как оценивали на рынке, турналог может приносить в казну 18 млрд рублей ежегодно. Предполагается, что эти средства местные власти смогут направить на развитие туристической инфраструктуры.

Владельцы недорогих хостелов особенно боятся потерять своих клиентов, в отличие от собственников дорогих отелей, посетители которых готовы платить за комфорт, подчеркнула ведущий аналитик Freedom Finance Global Наталья Мильчакова. По ее словам, к каждому региону в таком случае нужен отдельный подход.

Фото: ИЗВЕСТИЯ/Сергей Коньков

Удорожание хостелов в целом разгоняет инфляцию в России, которая и без того в марте превысила 10% (год к году), добавил независимый эксперт Андрей Бархота. Но главное, что больнее всего турналог бьет именно по самым малообеспеченным слоям.

Будут ли власти менять турналог

В пресс-службе Минфина заявили «Известиям», что муниципалитеты могут сами определять ставку в рамках допустимой, и это дает им достаточную свободу действий. Также местные власти могут устанавливать льготы в зависимости от сезонности и категории средства размещения туристов. Это нужно как раз для того, чтобы можно было учитывать при налогообложении климатические и социально-экономические особенности муниципалитетов.

Редакция направила запрос в ФНС о том, надо ли менять механизм, а также региональным властям — о необходимости отмены нижней планки налога. Оперативно ответили в Санкт-Петербурге и Ульяновской области, заявив только, что введенный сбор не оказал негативного влияния на турпоток. В минэке Ростовской области рассказали, что пока что рано говорить о необходимости изменений законодательства, сначала стоит оценить эффективность действующего сбора.

Фото: ТАСС/Сергей Ермохин

С другой стороны, несмотря на турналог, спрос на отдых в России продолжит расти в ближайшие годы, так как пока что его ставка в целом не самая высокая, а многие направления заграничного отдыха остаются либо закрытыми, либо излишне дорогими для наших путешественников, добавила Наталья Мильчакова.

В рыночной экономике цены, в том числе и на размещение, зависят в большей степени не от налогов, а от спроса на соответствующие услуги, согласен профессор кафедры государственных и муниципальных финансов РЭУ им. Г.В. Плеханова Сергей Колчин. Если в субъекте недорогих мест размещения много, то между ними и так высокая конкуренция, и отменять минимальную планку не имеет смысла, ведь это средства заработка региона.