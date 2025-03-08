Где у него кнопка: чем отличается система «Всё включено» в разных странах

До высокого летнего сезона осталось менее трех месяцев, туристы активно планируют поездки за рубеж и по России. Многие россияне, особенно с детьми, выбирают отдых по системе «Всё включено» и «Ультра всё включено». Например, в Турции и Египте таких отелей подавляющее большинство, по данным «Слетать.ру» — 80% и 70% соответственно. Однако сервис в этих странах отличается. В Таиланде All Inclusive и вовсе может разочаровать путешественников, в ОАЭ многое зависит от эмирата. Эталонный вариант — Турция, но там периодически возникают разговоры об отказе от этой системы. Подробности и советы экспертов — в материале «Известий».

Разные концепции

— «Всё включено» — это не строгий стандарт обслуживания, а маркетинговый термин, — напоминают в компании Space Travel. — Ни в одной стране нет четких критериев того, что отели могут называть All inclusive и что в эту концепцию должно входить. Поэтому каждый отель рассчитывает наполнение концепции на свое усмотрение.

В России, например, в 2022 году был утвержден ГОСТ Р 70587-2022 — национальный стандарт «Туризм и сопутствующие услуги. Услуги средств размещения «Всё включено» и «Ультра всё включено». Однако он не является обязательным, так что всё на усмотрение отелей.

Фото: ИЗВЕСТИЯ/Эдуард Корниенко

Многое зависит и от «звездности», и от расположения, и от принадлежности гостиничной сети. Где-то есть отдельные платные услуги или продукты, например, активности на воде, теннис, кальян-бар, бар на пляже, импортный алкоголь.

— Вполне стандартная ситуация — платный мини-бар в номере или рестораны на территории, — уточнили в Space Travel. Как правило, во время отдыха турист может бесплатно посетить такие рестораны по одному разу, но возможны и исключения.

Эксперты говорят: есть «Всё включено», как его понимают роскошные люксовые сети, и есть «Всё включено» в скромной «четверке» на второй линии. Это будут две принципиально разные концепции.

Хрестоматийный пример

Даже в Турции в одном отеле «Всё включено» может означать круглосуточное питание, бесплатный импортный алкоголь, водные развлечения, детский клуб и еще много всего, а в другой гостинице под All inclusive подразумеваются только трехразовое питание и очень ограниченный выбор местного алкоголя, всё остальное — за деньги.

При этом в Турции постоянно возникают разговоры о возможной отмене «Всё включено» или о сокращении ассортимента. Гости некоторых отелей уже обращают внимание, что он стал скромнее. Например, реже можно встретить красную рыбу или морепродукты. Но, как уточняют эксперты, это характерно скорее для конца или начала сезона. Или опять же — для «скромных четверок».

— По поводу отмены концепции «Всё включено» в Турции: маловероятно, что отельеры всё же откажутся от нее. Сокращение меню, которое наблюдали туристы, вероятнее всего, связано с определенными факторами, — пояснила руководитель международных проектов «Слетать.ру» и управляющий директор туроператора Let’s Fly Любовь Воронина. — Например, это могло быть замечено в начале или конце сезона, так как в случае, когда отель заполнен только на 30–40%, шведские столы организовывают пропорционально количеству туристов.

Фото: ТАСС/Сергей Бобылев

Любовь Воронина отметила, что турецкий шведский стол постоянно совершенствуется, включая и расширение ассортимента блюд, среди которых можно найти даже русский борщ и гречневую кашу. Также бывают «рыбные дни», когда туристам предлагают широкий выбор свежих морепродуктов, роллы и даже краба.

В Space Travel подчеркнули, что мелкие изменения постоянно появляются в концепциях у отдельных отелей: что-то добавляется, что-то отменяется, но туристы зачастую этого даже не замечают. Все разговоры об отмене «Всё включено», как правило, исходят от ассоциаций торговцев или рестораторов, которые недополучают прибыль из-за того, что практически все услуги гостям доступны на территории гостиниц.

Включено всё, но есть нюансы

Система All Inclusive в Египте, как правило, несколько скромнее, чем в Турции. Например, даже в «пятерках» можно столкнуться с тем, что пообедать бесплатно предлагают только один раз: или в основном ресторане, или в снэк-баре. Туристы делились опытом, когда за дополнительный перекус пришлось заплатить примерно $30. Действительно, по словам экспертов, у части отелей политика тарифа «Всё включено» может подразумевать лишь один обед или ужин.

— Обычно в концепцию входят трехразовое питание, закуски в барах в течение дня и местный алкоголь: вино, пиво, крепкие спиртные напитки, — пояснили в компании «Русский Экспресс». — В небольшом количестве отелей также включен премиальный алкоголь местного производства и импортный, определенных марок.

Фото: ИЗВЕСТИЯ/Эдуард Корниенко

Во многих гостиницах есть бары и рестораны а-ля карт, питание в которых не включено в стоимость концепции All Inclusive. Морепродукты представлены редко (кроме рыбы) и, как правило, только в отелях 5* deluxe, где есть рестораны а-ля карт с морской кухней.

В Space Travel также отметили, что питание может немного отличаться от того, что предлагают в Турции, поскольку Египет более строгая мусульманская страна, плюс некоторые ограничения накладывает логистика: свежие овощи и фрукты приходится везти из дельты Нила, а в Анталье они на расстоянии получаса езды.

Фото: ИЗВЕСТИЯ/Эдуард Корниенко

Турецкий формат шведского стола, по словам Любови Ворониной, могут предоставить только турецкие сети отелей, находящиеся непосредственно в Египте. Однако важно учитывать, что в Египте в целом меньше люксовых гостиниц, чем в Турции. Анимация, водные развлечения и прочие услуги фундаментально не отличаются, так как концепцию стараются затачивать под туристов.

При этом и стоимость туров в Египет, особенно в пиковые месяцы — июль, август — в отели равного уровня ниже, чем в Турцию. Разница на семью может достигать 560 тыс. рублей, если говорить, например, об отелях категории 5* хорошего уровня.

Новый формат и платные полотенца

В этом году в борьбу за российских туристов включится Тунис. Два туроператора объявили о программах на лето. «Гранд Экспресс», как и в прошлом году, анонсировал полетную программу из Москвы и Санкт-Петербурга с апреля (в 2024 году из столицы рейсы появились лишь осенью) на Nouvelair Tunisie, а туроператор «Библио-Глобус» — на Express Airline.

Отелей, работающих по системе «Всё включено», в Тунисе меньше, чем, например, в Египте или в Турции, а сама концепция ближе к египетской, но с отличиями.

— Алкоголь, как правило, включен только местный. Обычно достаточно широко представлена национальная кухня (чем не всегда могут похвастаться отели Египта), — пояснили в компании «Русский Экспресс». — Питание трех- или четырехразовое, рестораны не открыты круглосуточно. В отелях могут быть бары, рестораны а-ля карт, питание в которых не включено в стоимость.

Фото: ИЗВЕСТИЯ/Павел Волков

В гостиницах 3* и «четверках» полотенца на пляже бывают платными. По словам экспертов, в Тунисе пляжи общественные, как, например, и в Греции. Гостиницам они не принадлежат, и услуги там предоставляют сторонние компании. Кроме того, нередко в отелях этих категорий берут деньги и за использование сейфа.

При этом, как рассказывал генеральный представитель «Гранд Экспресс» в Тунисе Нефа Суид, недавно в Тунисе появилась новая концепция All Inclusive. В ресторанах а-ля карт, включенных в стоимость, не просто предоставляют гостю питание по меню, но и могут приготовить что-то по его вкусу.

All Inclusive и сухой закон

В ОАЭ концепция «Всё включено» зависит и от самого отеля, и от эмирата. Например, гостям следует знать, что в Шардже алкоголь запрещен. Однако с ограничением на него можно столкнуться не только там.

«Алкоголя нет также и в отелях в других эмиратах, если они принадлежат собственникам из Шарджи, — пояснили эксперты Space Travel. — Такая концепция может носить название Soft All Inclusive (SAI)».

Также в некоторых отелях действует депозит за номер (размер зависит от конкретного отеля). Еще могут попросить расписаться в счете в баре — возмущаться не стоит, это не значит, что вам придется платить, просто форма отчетности.

Фото: ИЗВЕСТИЯ/Эдуард Корниенко

Рестораны а-ля карт, как и в других странах, могут быть платными. Кроме того, нередко отели предлагают различные типы питания. Любовь Воронина отметила, что в ОАЭ проверяют, в какие рестораны отеля ходят туристы в зависимости от типа их браслета, соответствующего выбранной концепции.

Также, уточнила она, в ОАЭ на завтрак шведский стол нередко намного меньше, чем в Турции, и многие отели стараются работать по меню.

По словам экспертов Space Travel, наиболее распространена система «Всё включено» в эмирате Рас-эль-Хайма. Там довольно много отелей, которые находятся на удалении от городской инфраструктуры и имеют собственные пляжи. Например, это острова Аль-Марджан или Мина аль-Араб. Доля таких объектов здесь выше, чем, например, в Дубае.

Фото: РИА Новости/Владимир Федоренко

С 28 февраля в мусульманских странах отмечается священный месяц Рамадан. Но, как утверждают эксперты, на работе отелей это не сказывается. Максимум могут закрыть рестораны, находящиеся на верандах или под открытым небом, а также некоторые бары в определенное время.

Не в отеле — дешевле

В популярном у россиян Таиланде «Всё включено» может неприятно удивить туристов. Некоторые эксперты уточняют, что такой системы в классическом понимании этого слова в стране, можно сказать, и нет. Исключение — отели, расположенные уединенно, без достаточной инфраструктуры вокруг. Там можно встретить классический All Inclusive. Один из примеров — Као Лак, откуда и начала распространяться эта система по Таиланду.

Под All Inclusive в Королевстве чаще понимают именно трехразовое питание и напитки, но далеко не всегда они включены в стоимость. По словам экспертов, если даже у отеля и заявлена такая концепция, скорее всего, это будет Light All Inclusive.

Еще один момент — если на завтрак отели, как правило, предлагают шведский стол, то обеды и ужины — обычно по меню, и не стоит рассчитывать на очень обширный выбор.

«Но на такую концепцию приходится очень небольшой объем заявок, — пояснили в Space Travel. — Как правило, ее выбирают при проживании в изолированных отелях и семьи с детьми. В остальных случаях питание за пределами отелей оказывается гораздо более дешевым и разнообразным, поэтому до 70% едущих в Таиланд выбирают только завтраки».

Фото: ИЗВЕСТИЯ/Дмитрий Коротаев

На Шри-Ланке ситуация похожа: питаться в многочисленных кафе и ресторанчиках гораздо дешевле, чем доплачивать за питание в отеле. Поэтому здесь «Всё включено» также чаще выбирают при проживании в отдаленных крупных курортных комплексах. В основном можно рассчитывать на трехразовое питание и напитки (но выбор ограничен).

Во Вьетнаме также за пределами отеля можно найти множество интересных и недорогих кафе. Тем не менее и система «Всё включено» развита. Предлагают, как правило, шведский стол, местные напитки. Среди блюд можно найти и экзотику с местным колоритом, непривычные фрукты, морепродукты.

Сэкономить на алкоголе

— На Мальдивах большая часть отелей работает на «Всё включено». Концепция может быть как самой простой (трехразовое питание плюс напитки во время приема пищи), так и содержать всевозможные расширенные программы (куда могут входить и водные развлечения, и экскурсии, и ваучеры в СПА, и другие услуги, а также самый разнообразный набор напитков). Есть отели, которые предлагают по две–три разных системы AI на выбор, — рассказали в «Русском Экспрессе».

Распространен и такой вариант: завтрак — шведский стол, обеды и ужины — по меню. В небольших люксовых отелях гостей запоминают лично и предлагают заказать индивидуально услуги шеф-повара, уточнила Любовь Воронина.

Фото: ИЗВЕСТИЯ/Алексей Мальгавко

Алкогольные напитки на Мальдивы ввозить запрещено, в том числе и купленные в Duty Free. Стоимость спиртного, которое можно купить только на островах-резортах, довольно высока, поэтому в этом вопросе система «Всё включено» может помочь и сэкономить.

«Всё включено» под санкциями

Есть свои нюансы и на курортах Карибского моря.

— На Кубе «Всё включено» довольно ограничено по причине очень строгих санкций, и отель с такой концепцией нужно выбирать довольно тщательно. Лучше смотреть в сторону дорогих 5*. Развлечения на пляже в концепцию чаще всего не входят, — пояснили в Space Travel.

Фото: РИА Новости/Виталий Тимкив

Туристы нередко жалуются на не очень вкусную еду и довольно скромный ассортимент. Напитки, как правило, предлагают местные.

Анапа — чемпион по All Inclusive

В России система «Всё включено» активно развивается на черноморских курортах, в Подмосковье. Можно встретить ее и в других регионах. Безусловный лидер — Анапа. Свои особенности есть и в зависимости от уровня объекта размещения, и от того, где он находится.

— Шире всего All Inclusive распространен в отелях Анапы (до 80% всего номерного фонда курорта), при этом на других курортах Краснодарского края такие отели тоже не редкость, — уточнили в «Русском Экспрессе». — Также популярны отели на «Всё включено» в Подмосковье, в Крыму. Как правило, в стоимость входят трехразовое питание и шведский стол, промежуточное питание с закусками и напитками (алкогольными и безалкогольными), а также анимация для детей и взрослых, но могут быть включены и дополнительные услуги на территории отеля (например, посещение СПА-комплексов с общими термальными зонами, спортивные площадки и прокат спортинвентаря и т. д.).

Фото: ИЗВЕСТИЯ/Дмитрий Коротаев

Уровень питания, разнообразие блюд, а также набор включенных дополнительных услуг могут сильно различаться от отеля к отелю, поэтому рекомендуется всегда заранее уточнять концепцию конкретной гостиницы, чтобы реальность совпала с ожиданиями. Например, алкоголь включен, как правило, только российского производства. Вино может быть и в «тетра-паках». На завтрак в некоторых отелях категории 4* и 5* не только на курортах предлагают шампанское. В семейных отелях Анапы, как правило, хорошо развита детская анимация. Специальные блюда для юных гостей тоже не редкость.

Зависит концепция и от сезона, в низкий — число услуг, как правило, уменьшается. Например, закрываются открытые бассейны, бары на пляжах.

— Встречаются сейчас и отели, работающие по системе «Ультра всё включено», что подразумевает максимально полный перечень услуг, — добавили эксперты. — Но и это не значит, что, например, алкоголь будет в доступе 24/7, зато работа СПА-комплексов с общими термальными зонами есть практически во всех отелях с такой концепцией.

Поговорите с турагентом

В любом случае эксперты советуют консультироваться с турагентами или внимательно изучать условия на сайте отеля. Конечно, при заселении туристам всегда рассказывают о концепции проживания.

— Другое дело, что путешественники могут не придать этому значения, особенно после долгого перелета, — добавили в Space Travel. — Плюс персонал не всегда русскоязычный, особенно на не массовых для россиян рынках.

Фото: ИЗВЕСТИЯ/Дмитрий Коротаев

Так что обо всех нюансах лучше узнать еще до начала путешествия. Это поможет избежать лишних трат и не разочароваться во время отдыха.