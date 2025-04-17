Рубль бережет: как работает резервный фонд для экстренной помощи туристам

Безопасность россиян за границей — один из главных приоритетов государства. Чтобы ее обеспечить, был создан специальный резервный фонд, из которого при необходимости можно оперативно выделить средства на помощь гражданам, оказавшимся в сложной ситуации за рубежом. Финансируется он самими туроператорами. Правда, игроки рынка полагают, что сегодня средств в нем для решения нештатных ситуаций уже достаточно. В связи с этим объем взносов в текущем году может составить всего один рубль. Как изменится работа резервного фонда в 2025 году — в материале «Известий».

Новые правила со старым фокусом

Резервный фонд объединения туроператоров в сфере выездного туризма успешно функционирует уже не первый год. Однако совершенствование законодательства в этой сфере продолжается. Минэкономразвития РФ, в частности, разработало новые правила, регулирующие порядок формирования и использования средств фонда. Они призваны заменить приказ Ростуризма, срок действия которого заканчивался 1 января 2026 года.

Резервный фонд необходим для перевозки туристов из страны временного пребывания, оплаты услуг по их размещению в гостинице до трансфера к месту убытия и оказания медицинской помощи в экстренной и неотложной формах , рассказали «Известиям» в пресс-службе Министерства экономического развития. Тратить средства на другие цели запрещено.

Фото: ИЗВЕСТИЯ/Дмитрий Коротаев

Формируется фонд за счет ежегодных и вступительных взносов туроператоров, а также доходов от размещения накопленной суммы. Размер взносов устанавливается в соответствии с федеральным законом об основах туристской деятельности. По данным министерства, он варьируется в пределах от 50 тыс. до 500 тыс. рублей в зависимости от количества выездных туристов и общей цены туристического продукта.

Взносы оплачиваются в течение 15 дней с момента опубликования или предоставления в Минэкономразвития финансовой отчетности. Однако внести их нужно не позднее 15 апреля текущего года. После поступления средств на расчетный счет исполнительный орган объединения туроператоров должен в течение пяти рабочих дней проинформировать компанию о продлении членства.

Технические изменения

Изменения в новых правилах носят технический характер , пояснила «Известиям» заместитель генерального директора Anex Яна Муромова. В частности, было удалено упоминание Ростуризма, а срок действия продлен на 2026–2032 годы.

— Внесено уточнение ссылок на законодательство и добавлены новые положения (например, про отдельный счет и возмещение расходов). Имеются также незначительные изменения в структуре текста. Эти новшества отражают адаптацию правил к текущей нормативной базе и организационным изменениям в управлении туризмом в России , — подчеркивает эксперт.

Фото: ИЗВЕСТИЯ/Эдуард Корниенко

Механизм гарантий, предусмотренный резервным фондом, показал свою эффективность в качестве инструмента помощи туристам, оказавшимся в трудной ситуации, убежден директор по работе с органами власти сервиса путешествий «Туту» Никита Коростелев.

— Единственное отличие новых правил от старых — предоставление возможности возмещения расходов резервного фонда со страховой компании или банка, а также с туроператора, нарушившего договор из-за умысла или бездействия , — указывает эксперт.

Фото: ИЗВЕСТИЯ/Эдуард Корниенко

Средства резервного фонда могут быть потрачены на перевозку туриста в место окончания путешествия с меньшими затратами , отмечает собеседник «Известий». При этом их также можно направить на юридическую поддержку гражданина и хранение его багажа в период оказания помощи.

Цена вопроса

Важно отметить, что с 2020 года был установлен мораторий на выплаты туроператорами средств в резервный фонд, в соответствии с которым взносы составляли всего 1 рубль. Мера эта была принята в качестве инструмента поддержки отрасли после пандемии коронавируса , напоминает коммерческий директор группы отелей «Русские сезоны» Инна Рындина. Льгота позволяла сэкономить до 25 млн рублей.

— В масштабах всей отрасли это незначительная сумма. Однако важно учитывать, что 82% компаний в туризме — это малый бизнес, и для них даже сумма в 50 тыс. рублей может оказаться ощутимой, — убеждена собеседница «Известий».

Фото: ИЗВЕСТИЯ/Павел Волков

Введение моратория позволило многим операторам перенаправить денежные средства на развитие своего бизнеса и на продвижение своих турпродуктов.

Сейчас установленные законом средства вносят только компании, которые вступают в объединение туроператоров , отмечает Яна Муромова. Это связано с тем, что в течение последних пяти лет деньги из резервного фонда не использовались, в результате чего его наполнение считается достаточным.

— В этих условиях обсуждение порядка его формирования обоснованно. Освободившиеся ресурсы могли бы пойти на развитие турпродуктов и повышение качества оказания услуг, — считает Никита Коростелев.

Достаточный резерв

Вопрос сохранения взноса в размере одного рубля на ближайший год рассматривался на заседании рабочей группы при комитете Госдумы РФ по туризму и развитию туристической инфраструктуры 15 апреля. Это предложение поддержал первый заместитель председателя комитета, председатель наблюдательного совета ассоциации «Турпомощь» Николай Валуев.

Директор «Турпомощи» Александр Осауленко заявил, что объем средств, накопленных на сегодняшний день в резервном фонде, в три раза превышает сумму, имевшуюся в 2014 году. При этом вероятность того, что эти деньги потребуется потратить на экстренную помощь, крайне мала.

— Я не думаю, что придется говорить о каких-то потрясениях и возможной эвакуации. Но даже если что-то случится, накопленных средств в резервном фонде будет достаточно, — подтвердила генеральный директор «Пегас Туристик» Анна Подгорная.

Фото: ИЗВЕСТИЯ/Павел Бедняков

Важно учитывать, что расходы фонда во многом зависят от количества туристов, которым требуется помощь. А россиян, путешествующих за границу, сейчас не так много. У «ТТ-Трэвел» (FUN&SUN), например, в других странах в данный момент находится около 25 тыс. клиентов.

— По остальным компаниям, конечно, цифры значительно ниже. И те суммы, которые есть в резервном фонде, эти риски закрывают, — указал гендиректор компании Владимир Рубцов.

К такой ситуации во многом привело сокращение с 70 до 40 количества стран, с которыми у России есть прямое авиасообщение , пояснил Александр Осауленко.

— Есть дружественные страны, которые для нас открыты, но мы не можем в них летать ввиду ограниченности воздушного парка. Имеются также определенные риски полетов в такие государства. Например, тот факт, что некоторые авиакомпании находятся под санкциями , — обратила внимание Подгорная.

Фото: ИЗВЕСТИЯ/Дмитрий Коротаев

Вероятность того, что российским туристам потребуется экстренная помощь, действительно мала, однако нужно учитывать возможные нюансы, подчеркнул директор департамента реализации проектов в сфере туристкой деятельности Министерства экономического развития РФ Георгий Груша.

— Средний вывоз будет составлять порядка 50 тыс. рублей. Соответственно, на имеющиеся в фонде средства мы вывезти сможем около 11 тыс. человек , — предупредил представитель Минэкономразвития.

У разных туроператоров наблюдается разная степень риска в случае непредвиденных событий, поскольку устойчивость компаний зависит от их размера.

— Поэтому в целом мы готовы согласиться, что резервный фонд позволит закрыть значительную долю рисков. Но хотелось бы иметь дополнительные инструменты защиты и гарантии, потому что в каких-то случаях имеющаяся сумма эти риски не покроет, — выразил позицию министерства Груша.

Привлекательные инвестиции

На заседании рабочей группы в ГД был также рассмотрен вопрос о возможности тратить средства резервного фонда на инвестиционные проекты.

Даже если туроператоры будут платить взносы по одному рублю, фонд до конца года вырастет практически до 600 млн рублей , указал Александр Осауленко. В настоящий момент проценты на вложенные в фонд средства составляют порядка 50 млн рублей в год , напомнила Яна Муромова. И эти деньги можно эффективно использовать на совершенствование отрасли.

Фото: ИЗВЕСТИЯ/Сергей Лантюхов

В частности, по мнению Анны Подгорной, их имеет смысл потратить на развитие направлений, в том числе внутренних.

— И это очень важно, поскольку сегодня нет деления туроператоров на выездной и внутренний туризм. Большинство компаний занимаются обоими направлениями, — уточнила эксперт.

Все имеющиеся на рынке вопросы средства фонда не решат, но их можно потратить на проекты, касающиеся продвижения туроператоров и обучения персонала.

Направление средств на цели инвестиционного развития соответствует и государственным задачам, и целям нацпроекта, подчеркнул Владимир Рубцов. Однако важно, чтобы они не тратились компаниями на поддержание собственного оборота.

— Использования средств фонда при его достаточности — однозначно правильное направление. Тратить эти средства в интересах всего рынка и национального проекта, связанного с туристической отраслью, необходимо, — согласился с мнение представителей отрасли Георгий Груша.

Фото: ИЗВЕСТИЯ/Эдуард Корниенко

Но для того, чтобы подступиться к этому вопросу, рынку совместно с регуляторами необходимо решить задачу открытости друг перед другом.

— Недавняя отчетная кампания проходила с небольшими трудностями, и необходимо быть уверенными в предоставляемой информации. Важно, чтобы все механизмы были максимально прозрачны. Лишь имея этот фундамент, мы сможем двигаться дальше и говорить о достаточности фонда, — резюмировал представитель Минэкономразвития.