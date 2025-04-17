Рубль бережет: как работает резервный фонд для экстренной помощи туристам

 
$
 
$
Газета
Приложения
Главное

Сайт функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации.

Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельства о регистрации ЭЛ № ФС 77 - 76208 от 8 июля 2019 года, ЭЛ № ФС 77 - 72003 от 26 декабря 2017 года

Все права защищены © ООО «МИЦ «Известия», 2025

Новости iz.ru

Газета «Известия»

Новости РЕН ТВ

Новости 5 канала

Новости 78

Новости Спорт-Экспресс

Документальное кино

Новости НМГ
Новости iz.ru
Газета «Известия»
НМГ
Новости РЕН ТВ
Новости 5 канала
Новости 78
Новости Спорт-Экспресс
Документальное Кино
Газета
Приложения
Подписка
Реклама
Прямой эфир
Общество
В Татарстане произошло возгорание в СНТ «Березовая грива» из-за лесного пожара
Мир
США расширили санкции против Ирана на фоне переговоров по ядерному досье
Общество
Экс-губернатора Курской области Алексея Смирнова арестовали на два месяца
Общество
Озвучивавший Брюса Уиллиса актер Владимир Герасимов умер на 75-м году жизни
Общество
Кураторы задержанного в Пятигорске за подготовку теракта находились на Украине
Мир
В Румынии пройдут многонациональные военные учения Dacian spring 2025
Происшествия
Площадь пожара в цеху в Курске увеличилась до 17 тыс. кв. м
Общество
Сотрудники МЧС обнаружили боеприпасы времен ВОВ под Калининградом
Общество
Экс-главу Курской области и его заместителя обвинили в хищении более 1 млрд рублей
Мир
В СМИ рассказали об отказе Трампа от поставки оружия Украине на $50 млрд
Общество
Задержан экс-губернатор Курской области Алексей Смирнов
Авто
Автопроизводитель АГР запатентовал торговую марку Almaas в России
Авто
Продажи новых пикапов в РФ просели только на 9% на фоне падения рынка
Экономика
ВТО понизила прогноз роста мирового ВВП в 2025 году из-за пошлин с 2,8 до 2,2%
Общество
«Известия» подарили газеты от 9 мая 1945 года лучшим первичным организациям ветеранов
Общество
В АТОР сообщили об устранении технических причин инцидента с туристами в Хургаде
Авто
Четверть россиян не имеют водительских прав и не планируют их получать

Рубль бережет: как работает резервный фонд для экстренной помощи туристам

Минэкономразвития разработало новый порядок его формирования
Фото: ИЗВЕСТИЯ/Дмитрий Коротаев
Главный слайд
Начало статьи
EN
Озвучить текст
Выделить главное
Вкл
Выкл

Безопасность россиян за границей — один из главных приоритетов государства. Чтобы ее обеспечить, был создан специальный резервный фонд, из которого при необходимости можно оперативно выделить средства на помощь гражданам, оказавшимся в сложной ситуации за рубежом. Финансируется он самими туроператорами. Правда, игроки рынка полагают, что сегодня средств в нем для решения нештатных ситуаций уже достаточно. В связи с этим объем взносов в текущем году может составить всего один рубль. Как изменится работа резервного фонда в 2025 году — в материале «Известий».

Новые правила со старым фокусом

Резервный фонд объединения туроператоров в сфере выездного туризма успешно функционирует уже не первый год. Однако совершенствование законодательства в этой сфере продолжается. Минэкономразвития РФ, в частности, разработало новые правила, регулирующие порядок формирования и использования средств фонда. Они призваны заменить приказ Ростуризма, срок действия которого заканчивался 1 января 2026 года.

Резервный фонд необходим для перевозки туристов из страны временного пребывания, оплаты услуг по их размещению в гостинице до трансфера к месту убытия и оказания медицинской помощи в экстренной и неотложной формах, рассказали «Известиям» в пресс-службе Министерства экономического развития. Тратить средства на другие цели запрещено.

турагенство
Фото: ИЗВЕСТИЯ/Дмитрий Коротаев

Формируется фонд за счет ежегодных и вступительных взносов туроператоров, а также доходов от размещения накопленной суммы. Размер взносов устанавливается в соответствии с федеральным законом об основах туристской деятельности. По данным министерства, он варьируется в пределах от 50 тыс. до 500 тыс. рублей в зависимости от количества выездных туристов и общей цены туристического продукта.

Улетай и проверяй: для туроператоров предлагают ввести оборотные штрафы за нарушения
Общественники выступают за ужесточение ответственности за невнесение путевок в электронную систему

Взносы оплачиваются в течение 15 дней с момента опубликования или предоставления в Минэкономразвития финансовой отчетности. Однако внести их нужно не позднее 15 апреля текущего года. После поступления средств на расчетный счет исполнительный орган объединения туроператоров должен в течение пяти рабочих дней проинформировать компанию о продлении членства.

Технические изменения

Изменения в новых правилах носят технический характер, пояснила «Известиям» заместитель генерального директора Anex Яна Муромова. В частности, было удалено упоминание Ростуризма, а срок действия продлен на 2026–2032 годы.

Внесено уточнение ссылок на законодательство и добавлены новые положения (например, про отдельный счет и возмещение расходов). Имеются также незначительные изменения в структуре текста. Эти новшества отражают адаптацию правил к текущей нормативной базе и организационным изменениям в управлении туризмом в России, — подчеркивает эксперт.

чемоданы
Фото: ИЗВЕСТИЯ/Эдуард Корниенко

Механизм гарантий, предусмотренный резервным фондом, показал свою эффективность в качестве инструмента помощи туристам, оказавшимся в трудной ситуации, убежден директор по работе с органами власти сервиса путешествий «Туту» Никита Коростелев.

Единственное отличие новых правил от старых — предоставление возможности возмещения расходов резервного фонда со страховой компании или банка, а также с туроператора, нарушившего договор из-за умысла или бездействия, — указывает эксперт.

самолет
Фото: ИЗВЕСТИЯ/Эдуард Корниенко

Средства резервного фонда могут быть потрачены на перевозку туриста в место окончания путешествия с меньшими затратами, отмечает собеседник «Известий». При этом их также можно направить на юридическую поддержку гражданина и хранение его багажа в период оказания помощи.

Корпоративное пора: деловые туристы меняют Сочи на Мурманск
Почему для проведения бизнес-мероприятий всё чаще выбирают северные регионы

Цена вопроса

Важно отметить, что с 2020 года был установлен мораторий на выплаты туроператорами средств в резервный фонд, в соответствии с которым взносы составляли всего 1 рубль. Мера эта была принята в качестве инструмента поддержки отрасли после пандемии коронавируса, напоминает коммерческий директор группы отелей «Русские сезоны» Инна Рындина. Льгота позволяла сэкономить до 25 млн рублей.

— В масштабах всей отрасли это незначительная сумма. Однако важно учитывать, что 82% компаний в туризме — это малый бизнес, и для них даже сумма в 50 тыс. рублей может оказаться ощутимой, — убеждена собеседница «Известий».

Клавиатура
Фото: ИЗВЕСТИЯ/Павел Волков

Введение моратория позволило многим операторам перенаправить денежные средства на развитие своего бизнеса и на продвижение своих турпродуктов.

Сейчас установленные законом средства вносят только компании, которые вступают в объединение туроператоров, отмечает Яна Муромова. Это связано с тем, что в течение последних пяти лет деньги из резервного фонда не использовались, в результате чего его наполнение считается достаточным.

— В этих условиях обсуждение порядка его формирования обоснованно. Освободившиеся ресурсы могли бы пойти на развитие турпродуктов и повышение качества оказания услуг, — считает Никита Коростелев.

Достаточный резерв

Вопрос сохранения взноса в размере одного рубля на ближайший год рассматривался на заседании рабочей группы при комитете Госдумы РФ по туризму и развитию туристической инфраструктуры 15 апреля. Это предложение поддержал первый заместитель председателя комитета, председатель наблюдательного совета ассоциации «Турпомощь» Николай Валуев.

Затянуть в поясах: цена поездок туристов за рубеж за год выросла на 20%
Чаще всего россияне ездили в Турцию, Египет и Таиланд

Директор «Турпомощи» Александр Осауленко заявил, что объем средств, накопленных на сегодняшний день в резервном фонде, в три раза превышает сумму, имевшуюся в 2014 году. При этом вероятность того, что эти деньги потребуется потратить на экстренную помощь, крайне мала.

— Я не думаю, что придется говорить о каких-то потрясениях и возможной эвакуации. Но даже если что-то случится, накопленных средств в резервном фонде будет достаточно, — подтвердила генеральный директор «Пегас Туристик» Анна Подгорная.

Самолет
Фото: ИЗВЕСТИЯ/Павел Бедняков

Важно учитывать, что расходы фонда во многом зависят от количества туристов, которым требуется помощь. А россиян, путешествующих за границу, сейчас не так много. У «ТТ-Трэвел» (FUN&SUN), например, в других странах в данный момент находится около 25 тыс. клиентов.

— По остальным компаниям, конечно, цифры значительно ниже. И те суммы, которые есть в резервном фонде, эти риски закрывают, — указал гендиректор компании Владимир Рубцов.

К такой ситуации во многом привело сокращение с 70 до 40 количества стран, с которыми у России есть прямое авиасообщение, пояснил Александр Осауленко.

Есть дружественные страны, которые для нас открыты, но мы не можем в них летать ввиду ограниченности воздушного парка. Имеются также определенные риски полетов в такие государства. Например, тот факт, что некоторые авиакомпании находятся под санкциями, — обратила внимание Подгорная.

Аэропорт
Фото: ИЗВЕСТИЯ/Дмитрий Коротаев

Вероятность того, что российским туристам потребуется экстренная помощь, действительно мала, однако нужно учитывать возможные нюансы, подчеркнул директор департамента реализации проектов в сфере туристкой деятельности Министерства экономического развития РФ Георгий Груша.

Средний вывоз будет составлять порядка 50 тыс. рублей. Соответственно, на имеющиеся в фонде средства мы вывезти сможем около 11 тыс. человек, — предупредил представитель Минэкономразвития.

У разных туроператоров наблюдается разная степень риска в случае непредвиденных событий, поскольку устойчивость компаний зависит от их размера.

— Поэтому в целом мы готовы согласиться, что резервный фонд позволит закрыть значительную долю рисков. Но хотелось бы иметь дополнительные инструменты защиты и гарантии, потому что в каких-то случаях имеющаяся сумма эти риски не покроет, — выразил позицию министерства Груша.

Начать с малого: число получивших господдержку туристических МСП выросло вдвое
Больше всего финансирования привлекли рестораны, кафе и отели

Привлекательные инвестиции

На заседании рабочей группы в ГД был также рассмотрен вопрос о возможности тратить средства резервного фонда на инвестиционные проекты.

Даже если туроператоры будут платить взносы по одному рублю, фонд до конца года вырастет практически до 600 млн рублей, указал Александр Осауленко. В настоящий момент проценты на вложенные в фонд средства составляют порядка 50 млн рублей в год, напомнила Яна Муромова. И эти деньги можно эффективно использовать на совершенствование отрасли.

Деньги
Фото: ИЗВЕСТИЯ/Сергей Лантюхов

В частности, по мнению Анны Подгорной, их имеет смысл потратить на развитие направлений, в том числе внутренних.

— И это очень важно, поскольку сегодня нет деления туроператоров на выездной и внутренний туризм. Большинство компаний занимаются обоими направлениями, — уточнила эксперт.

Все имеющиеся на рынке вопросы средства фонда не решат, но их можно потратить на проекты, касающиеся продвижения туроператоров и обучения персонала.

Направление средств на цели инвестиционного развития соответствует и государственным задачам, и целям нацпроекта, подчеркнул Владимир Рубцов. Однако важно, чтобы они не тратились компаниями на поддержание собственного оборота.

— Использования средств фонда при его достаточности — однозначно правильное направление. Тратить эти средства в интересах всего рынка и национального проекта, связанного с туристической отраслью, необходимо, — согласился с мнение представителей отрасли Георгий Груша.

Чемоданы
Фото: ИЗВЕСТИЯ/Эдуард Корниенко

Но для того, чтобы подступиться к этому вопросу, рынку совместно с регуляторами необходимо решить задачу открытости друг перед другом.

— Недавняя отчетная кампания проходила с небольшими трудностями, и необходимо быть уверенными в предоставляемой информации. Важно, чтобы все механизмы были максимально прозрачны. Лишь имея этот фундамент, мы сможем двигаться дальше и говорить о достаточности фонда, — резюмировал представитель Минэкономразвития.

Читайте также
Подпишитесь и получайте новости первыми
ВКонтакте
Меню
Реклама
Подписка на газету
RSS

Авторское право на систему визуализации содержимого портала iz.ru, а также на исходные данные, включая тексты, фотографии, аудио- и видеоматериалы, графические изображения, иные произведения и товарные знаки принадлежит ООО «МИЦ «Известия». Указанная информация охраняется в соответствии с законодательством РФ и международными соглашениями.

Частичное цитирование возможно только при условии гиперссылки на iz.ru

Сайт функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации.

Ответственность за содержание любых рекламных материалов, размещенных на портале, несет рекламодатель.

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельства о регистрации ЭЛ №ФС 77 - 76208 от 8 июля 2019 года , ЭЛ №ФС 77 - 72003 от 26 декабря 2017 года

Все права защищены © ООО «МИЦ «Известия», 2025

Прямой эфир