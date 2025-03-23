Начать с малого: число получивших господдержку туристических МСП выросло вдвое

Количество компаний малого и среднего бизнеса в туристической сфере, получивших финансирование по госпрограмме, выросло вдвое в 2024 году. Средства получили более 4,6 тыс. предприятий, на льготных условиях МСП удалось привлечь более 38 млрд рублей. На первый взгляд финансирование кажется значительным, однако важно принимать во внимание его соотнесение с потребностями рынка, бюрократические сложности и специфику регионов , предупреждают эксперты. Как государство финансирует туротрасль — в материале «Известий».

В удвоенном объеме

В 2024 году в рамках национального проекта по развитию МСП финансовую поддержку получили более 4,6 тыс. компаний. Это в два раза больше, чем годом ранее. На льготных условиях на строительство и расширение отелей, ресторанов, кафе и туристической инфраструктуры бизнес привлек более 38 млрд рублей. Средства перечислены участникам Национальной гарантийной системы (НГС), созданной по инициативе Минэкономразвития РФ. Ее оператором является Корпорация МСП.

Наибольший объем финансовой поддержки, полученной в рамках НГС, пришелся на рестораны и кафе (2,4 тыс. субъектов МСП в этой области смогли привлечь 15,4 млрд рублей). На второй строчке оказалась гостиничная деятельность — 654 компании получили 12,4 млрд рублей.

Фото: ИЗВЕСТИЯ/Константин Кокошкин

Лидерами по объемам поддержки МСП в сфере туризма среди российских регионов стали Москва, Краснодарский край и Республика Татарстан. Субъекты МСП в них получили 6,13 млрд, 2,46 млрд и 2,14 млрд рублей соответственно.

Следующими в списке по объему привлеченных средств идут Свердловская область (1,69 млрд рублей), Санкт-Петербург (1,48 млрд рублей), Республика Крым (1,23 млрд рублей) и Ростовская область (1,21 млрд рублей). В топ-10 также входят Чеченская Республика (1,14 млрд рублей), Московская область и Пермский край (0,88 и 0,8 млрд рублей соответственно).

Для взаимодействия с регионами и предпринимателями, заинтересованными в проектах в сфере туризма, Корпорацией МСП на цифровой платформе МСП.РФ запущен онлайн-сервис «Поддержка предпринимателей в сфере туризма».

— Через этот сервис на одной площадке собрана вся информация о мерах поддержки, потребностях регионов в создании туристической инфраструктуры, о доступных инвестплощадках для их реализации, — уточнил в беседе с «Известиями» генеральный директор Корпорации МСП Александр Исаевич.

Фото: ИЗВЕСТИЯ/Дмитрий Коротаев

С момента запуска им воспользовались около 40 субъектов РФ. Больше всего российские регионы нуждаются в гостиницах, кемпингах и глэмпингах, а также многофункциональных зонах дорожного сервиса. Для реализации МСП уже предложено около 250 туристических проектов с господдержкой.

Государство последовательно расширяет поддержку малого и среднего бизнеса в туриндустрии, создавая в том числе и таргетированные инструменты развития, подчеркнул Исаевич. Один из них — «зонтичные» поручительства. В 2024 году с помощью этого инструмента МСП в сфере туризма привлекли 17,6 млрд рублей, что на 40% больше, чем годом ранее. При этом число получателей финансовой поддержки с «зонтичными» поручительствами выросло в 2,5 раза, превысив отметку 2,35 тыс. предпринимателей.



На 2025 год Корпорация МСП выделила специальный лимит «зонтичных» поручительств, который позволит малому и среднему бизнесу в гостиничной сфере привлечь не менее 25 млрд рублей.

Фото: ИЗВЕСТИЯ

Развитие туристической отрасли дает положительный эффект не только для предприятий, работающих непосредственно в ней, убежден Исаевич. Импульс получают и такие смежные сферы, как строительство, транспорт, торговля, услуги. В них появляются новые предприятия, развиваются действующие и растет занятость.

Спектр возможностей

В 2024 году российская туристическая отрасль значительно укрепилась благодаря существенному увеличению государственного финансирования, убежден основатель туристического агентства Travelution Сергей Сагайдаков. За первые девять месяцев 2024 года, по его данным, совокупные частные и государственные инвестиции в туризм выросли на 44%, достигнув 652 млрд рублей, что почти в 1,5 раза превышает показатели аналогичного периода 2023 года.

Одним из драйверов роста туризма в 2024 году регионы назвали меры государственной поддержки , отмечает директор по работе с органами власти сервиса путешествий «Туту» Никита Коростелев. Речь идет о возможностях, предоставляемых в рамках нацпроекта «Туризм и индустрия гостеприимства». Благодаря этой программе в России появилось большое количество некапитальных туристических объектов и круглогодичных пляжей, что стимулировало спрос на региональные бренды , дополняет директор федеральных программ школы управления «Сколково», создатель обучающей программы «Гостеприимные города» Ирина Миронова. Федеральные, региональные и муниципальные власти сегодня готовы активно поддерживать туристический бизнес, если у него зрелый и реалистичный подход.

Фото: ИЗВЕСТИЯ/Эдуард Корниенко

МСП в сфере туризма в России может получать финансовую поддержку от государства в нескольких случаях, напоминает Сагайдаков. В первую очередь это субсидии на развитие инфраструктуры — средства выделяются на обустройство пляжей и национальных туристических маршрутов, приобретение оборудования, создание электронных путеводителей и т.д.

Еще один вариант — льготное кредитование, предоставляемое в рамках нацпроекта «Малое и среднее предпринимательство» , уточняет эксперт. Выделенные средства также часто направляются на строительство туристической инфраструктуры.

— Предоставляются кредиты по сниженным ставкам для реализации инвестиционных проектов, пополнения оборотных средств и рефинансирования. Например, программа «1764» предлагает кредиты по условиям «ключевая ставка ЦБ + 2,75–3,5%» на сумму от 500 тыс. до 2 млрд рублей сроком до 10 лет, — разъясняет Сагайдаков.

Кроме того, бизнес в туризме может воспользоваться налоговыми льготами, такими как освобождение от НДС для услуг по размещению в гостиницах и туроператоров до 2027 года.

Для ИП также предусмотрены единовременные выплаты по социальному контракту с максимальным размером в 350 тыс. рублей , обращает внимание коммерческий директор группы отелей «Русские сезоны» Инна Рындина. Появилась в регионах и грантовая поддержка, которая стимулирует бизнес дополнительными инвестициями.

Фото: ИЗВЕСТИЯ/Сергей Лантюхов

Исключительно финансовыми инструментами дело при этом не ограничивается, считает Никита Коростелев.

— Федеральные и региональные органы власти оказывают активное содействие в получении предприятиями МСП земель, подведении коммуникаций, если это касается гостиничной сферы, а также оказании широкой информационной и консультационной поддержки , — перечисляет эксперт.

Важные нюансы

На первый взгляд финансирование в размере более чем 38 млрд рублей, выделенное в рамках Национальной гарантийной системы, кажется значительным, однако следует принять во внимание несколько факторов, влияющих на развитие МСП в туротрасли, подчеркивает Сергей Сагайдаков.

В первую очередь важно учитывать сопоставление финансирования с потребностями рынка , убежден он. Они, по разным оценкам, оказались значительно выше общего объема инвестиций в российский туризм. Государственная поддержка покрывает только малую часть необходимых вложений, из-за чего МСП приходится искать дополнительные источники средств.

Фото: ИЗВЕСТИЯ/Эдуард Корниенко

Еще одна проблема кроется в распределении денег, указывает Сагайдаков. Важно, чтобы финансирование было доступно широкому кругу предпринимателей и не требовало чрезмерного бюрократического оформления.

— Некоторые компании сталкиваются с трудностями при получении грантов и субсидий из-за жестких требований к софинансированию или сложных условий подачи заявки . Например, гранты на развитие туризма требуют 30% софинансирования, что может быть неподъемным для небольших компаний, — отмечает собеседник «Известий».

Свою роль играет и региональная специфика. Сегодня туризм в ряде субъектов РФ развивается активнее, чем в других. Последние требуют значительных вложений в инфраструктуру. Неравномерное распределение средств может тормозить развитие туризма в перспективных, но менее освоенных регионах, предупреждает Сергей Сагайдаков.

Фото: ИЗВЕСТИЯ/Эдуард Корниенко

Существует также риск, что средства будут тратиться неэффективно, дополняет эксперт. Выделение денег на проекты без продуманной концепции или объекты с низким спросом также приведет к неравномерному развитию отрасли.

Приоритетное направление

В 2025 году регионы ожидают позитивных цифр роста внутреннего туризма , указывает Никита Коростелев. Прогнозируется увеличение показателя на 8–17%. Эти ожидания напрямую связаны с мерами государственной поддержки, направленными на МСП, мультипликативный эффект от которых можно наблюдать уже с текущим уровнем финансирования.

Однако туристическая сфера всё же рассматривается властями как стратегически важная. Рост финансирования в 2025 году будет логичным продолжением политики поддержки этой отрасли , полагает Сергей Сагайдаков.

— В условиях неопределенности на международной арене и потребности в развитии внутренних турмаршрутов и инфраструктуры государственная поддержка может стать важным фактором стабильности для МСП, — считает эксперт.

Фото: ИЗВЕСТИЯ/Павел Волков

Турбизнес надеется, что объемы ее предоставления окажутся достаточными для развития малого и среднего бизнеса, благотворно сказывающегося на всей туристической отрасли в России, подчеркивает Никита Коростелев.

— Учитывая амбициозные планы по реализации нацпроекта в сфере туризма и текущий размер ключевой ставки, такие меры необходимы для поддержки бизнеса и продолжения развития внутреннего туризма, — убежден эксперт.