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Улетай и проверяй: для туроператоров предлагают ввести оборотные штрафы за нарушения

Общественники выступают за ужесточение ответственности за невнесение путевок в электронную систему
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Фото: ИЗВЕСТИЯ/Дмитрий Коротаев
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В России хотят ужесточить наказание для туроператоров. Для них планируют ввести оборотные штрафы и запретить заниматься туристической деятельностью, если они не вносят путевки в Единую информационную систему. С этой просьбой к главе кабмина Михаилу Мишустину обратились общественники. Такая обязанность у них появилась в 2022 году, но она не соблюдается. Это создает непрозрачность рынка и повышает риски продаж липовых путевок. Ситуация с реализацией россиянам фиктивных туров станет темой заседания Общественного совета при Роспотребнадзоре.

Почему туроператоры не хотят официально регистрировать путевки

Для туроператоров предлагают ввести штрафы в КоАП за то, что они не вносят информацию о проданных россиянам путевках в Единую информационную электронную систему электронных путевок (она функционировала в тестовом режиме с 1 сентября 2022 года по 1 марта 2023-го, в дальнейшем правила передачи сведений вводились поэтапно).

Если операторы совершают нарушение впервые, то сумма финансового наказания должна быть равноценна стоимости путевки. Во второй раз штраф предлагают сделать для компании оборотным — в размере 1–3% выручки от реализации турпродуктов в предшествующем году. Если эти меры не будут эффективными, а компания трижды допустит такое нарушение, то ее предлагается исключить из реестра туроператоров или турагентов (с запретом осуществлять эту деятельность).

Как выяснили «Известия», с таким предложением на имя премьер-министра Михаила Мишустина обратился глава «Общественной потребительской инициативы» (ОПИ), руководитель Общественного совета при Роспотребнадзоре Олег Павлов.

В документе, с которым ознакомились «Известия», общественник сообщает, что запрет на реализацию турпродукта без передачи сведений в Единую информационную систему электронных путевок (ЕИС ЭП) действует в сфере выездного туризма с 15 ноября 2023 года, в сфере въездного и внутреннего — с 1 сентября 2024 года. Целью его создания было обеспечение потребителей и контролирующих органов (Минэкономразвития, Роспотребнадзор и др.) достоверной информацией о туроператорах, турагентах и маршрутах путешествия. Сегодня это дает возможность россиянам самостоятельно проверять информацию о турпутевке, в том числе о ее легальности.

Однако, как отмечает в своем обращении общественник, это не всегда возможно, так как к началу действия запрета на реализацию туров за рубеж без электронной путевки регистрацию в ЕИС ЭП прошли только 40% туроператоров.

— Административная ответственность за нарушение правил передачи сведений в ЕИС ЭП к настоящему времени не установлена. Вместо нее в случае троекратного в течение трех месяцев выявления нарушений предусмотрены механизмы исключения из реестра туроператоров и из Единого федерального реестра турагентов. Между тем ввиду ограничений на внеплановые контрольные (надзорные) мероприятия вероятность своевременного выявления повторных нарушений сводится к нулю, — пояснил «Известиям» Олег Павлов.

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В связи с этим он просит правительство выступить с законодательной инициативой о дополнении статьи 14.51 КоАП РФ «Нарушение законодательства РФ о туристской деятельности» новыми санкциями за реализацию турпродуктов без внесения сведений в ЕИС ЭП.

— Ситуация с продажей россиянам липовых путевок станет темой заседания Общественного совета при Роспотребнадзоре, который мы хотим провести в ближайшее время. На нем мы планируем показать масштаб ситуации с непрозрачностью туристического рынка, которой сегодня пользуются мошенники, — заявил глава ОПИ.

Беспокойство общественников подтверждают массовые случаи обмана россиян с продажей им фиктивных путевок. Так, жители Санкт-Петербурга отдали 3 млн рублей гендиректору турфирмы ООО «Протрэвел» за несостоявшиеся поездки на отдых в Таиланд, Египет, Турцию, ОАЭ, Абхазию и на Мальдивы. В марте этого года дело было передано в суд.

В феврале в Перми вынесен приговор мошенникам, продававшим фальшивые путевки в Абхазию и Ялту. Они создали поддельные интернет-сайты пансионатов, после получения оплаты псевдоменеджеры переставали выходить на связь. Общая сумма ущерба составила более 1,6 млн рублей. Также в феврале стало известно, что турфирма в Курской области обманула 14 человек на 3 млн рублей. После того как потребители выбрали подходящий тур, они подписали договоры и внесли полную оплату за путевку. Однако потом выяснилось, что в отелях нет свободных мест.

В декабре 2024 года в Мурманске начался суд в отношении предпринимательницы, которая продавала фальшивые путевки за пределы страны. Подсудимая получала от потерпевших деньги, но не приобретала для них билеты на самолеты и не бронировала отели. Ущерб превысил 9 млн рублей.

«Известия» направили запрос в правительство с просьбой прокомментировать перспективы поддержки предложенных общественниками мер.

Почему бизнес критически оценивает электронные путевки

Представители бизнеса отнеслись к предложению о введении оборотных штрафов скептически.

— Тогда уже надо запретить всем работать и закрываться. В среднем вознаграждение турагенту от туроператора составляет от 3% до 5%. С этой суммы турагент должен заплатить налог на прибыль, аренду, зарплату. В лучшем случае, если вы зарабатываете 5%, вам остается 1% или 1,5%. Давайте к этому еще и штрафы введем, — заявил «Известиям» президент Союза туристических агентств, член координационного совета по туризму при Общественной палате Сергей Голов.

По его словам, электронная путевка не должна контролироваться ни гражданами, ни турагентами, ни туроператорами, это необходимо делать уполномоченным органам, которым стоит усилить этот контроль, не вводя никаких дополнительных наказаний.

Вице-президент Российского союза туриндустрии Юрий Барзыкин считает, что механизм электронной путевки уже устарел. По его словам, он не является фискальным и не может служить отчетностью, поэтому его необходимо дорабатывать. При этом, по его мнению, вместе с повышением контроля нужно повышать поддержку турбизнеса, а это, к сожалению, пока не до конца сделано.

Важен не только процесс усиления наказания за нарушение закона об электронной путевке, а само соблюдение принципа его неотвратимости, заявил «Известиям» гендиректор союза граждан «Центр защиты и помощи гражданам за рубежом и поддержки соотечественников» Дмитрий Давыденко.

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— Объем серого туристического рынка сложно посчитать, но он есть, и его размер немаленький. Речь идет не только о тех случаях, когда нерадивый туроператор мухлюет с путевками и занижает количество отправленных туристов, но и о создании схем отмывания и незаконного вывода денег за рубеж, — пояснил эксперт.

Он также отметил, что оператор, не внося сведения в электронную базу, нарушает сразу и частные, и общественные интересы, турист не получает гарантий, предоставленных ему законом, государство — причитающихся ему налогов. При этом конкуренты, работающие вбелую, находятся в менее привлекательных условиях, вынуждены нести налоговое бремя в полной мере.

— Зачастую туроператоры позиционируют себя крупнейшими игроками на рынке и заявляют о большом количестве вывезенных на отдых туристов, но по факту при оформлении финансовых гарантий показывают совсем другие цифры и финансовые результаты. А потребители даже не подозревают о том, что для них таким образом создаются дополнительные риски, — отметил председатель правления общероссийской общественной организации содействия защите прав туристов «Всероссийское объединение туристов» Роман Бобылев.

Исполнение обязательств по электронной путевке повышает гарантии потребителей туристических услуг и помогает государству определить обоснованную налогооблагаемую базу, резюмировал он.

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