Политические перестановки

Парламент Сербии утвердил новый состав правительства страны во главе с премьер-министром Джуро Мацутом. В поддержку нового кабинета проголосовали 153 депутата, 46 выступили против. На обновление правительства страны власть вынуждена была пойти под давлением непрекращающихся с ноября прошлого года протестов, пик которых пришелся на 15 марта. Тогда в Белграде, по разным оценкам, собралось от 100 тыс. до 300 тыс. человек.

Новый премьер Джуро Мацут — новичок в политике. Его карьера складывалась в медицине, по профессии он врач-эндокринолог. Однако его фигура примечательна тем, что именно он во время протестов в Пионерском парке Белграда напутствовал студентов вернуться к учебе и перестать дестабилизировать обстановку в стране. Таким образом, Мацут представляет собой скорее человека проправительственного, близкого к президенту Александру Вучичу. В то же время властью его кандидатура рассматривается в качестве посреднической, поскольку, во-первых, он беспартийный и не входит в состав правящей Сербской прогрессивной партии (СНС), а во-вторых, у него имеется прямой выход на студенчество и вполне успешная попытка диалога с ним.

Президент Вучич подчеркнул, что в нынешних политических условиях, сложившихся в Сербии, именно Джуро Мацуту, как человеку компетентному и внушающему доверие, он готов предложить формирование нового правительства. Выступая с программной речью относительно направлений работы нового кабинета, Мацут заявил, что Сербия устала от расколов и блокад и что в приоритете — движение к гармонизации общества. Первостепенной и главной задачей новый глава правительства назвал скорейший возврат к стабильной работе вузов и школ в обычном режиме и полное прекращение студенческих протестов. Но не факт, что смена главы правительства и отчасти его состава смогут сбить крайне высокий градус напряженности и протестный потенциал в сегодняшней Сербии. Особенно на фоне того, что ряд министров сохранили свои посты, а замена производилась точечно. На своих должностях остались министр обороны Братислав Гашич, глава МВД Ивица Дацич, руководитель МИД Марко Джурич и министр финансов Синиша Мали.

Одним из наиболее заметных изменений стало невключение яркого политика и бывшего вице-премьера Александра Вулина в новый состав кабинета министров. Александр Вулин широко известен как один из самых пророссийских сербских чиновников, который в последнее время, по сути, был ответственным за отношения с Москвой. Его визиты в Россию и контакты с официальными российскими лицами носили регулярный характер. Вулин, который не стеснялся критиковать Брюссель и Запад, вызывал раздражение в ЕС.

Еврокомиссар по вопросам расширения объединения Марта Кос в конце марта дала понять Белграду, что включать в состав нового правительства Сербии Александра Вулина крайне нежелательно. Его «флирт с Москвой» якобы не способствует продвижению Сербии на пути к интеграции в Европейский союз. Более того, ЕС запустил процесс внесения Вулина в санкционный список после его речи в Европарламенте, в ходе которой он раскритиковал ЕС, его отношение к Сербии и процесс евроинтеграции Белграда, отметив при этом дружественные и прагматичные отношения с Россией. Тем не менее процесс внесения Александра Вулина в черный список в итоге заблокировала Венгрия. Премьер-министр страны Петер Сийярто раскритиковал инициативу, отметив, что действия Евросоюза не соответствуют реальности. Мол, пока РФ и США ищут точки соприкосновения, Брюссель по-прежнему делает ставку на искусственное противостояние с Москвой.

Так или иначе, новое правительство вряд ли серьезно повлияет на внешнеполитический курс страны. Формально Сербия — парламентская республика, но при этом здесь сохраняется сильная роль президента. Сербия вынуждена маневрировать между РФ и Западом. Евроинтеграция по-прежнему считается одной из основных целей Белграда. Но и отношения с Москвой для Сербии играют важную роль — и речь идет не только об энергоносителях, которые балканское государство приобретает у Москвы. Сербское население помнит о роли РФ, которую она сыграла в истории их государства. Поэтому республика даже под давлением ЕС не идет на разрыв отношений с Россией. И именно поэтому Вучич, например, пригласил представителей российских и американских спецслужб к расследованию инцидента с применением «звуковой пушки» во время мартовских протестов. Сербские власти рассчитывают показать готовность к диалогу со всеми сторонами. Новое правительство должно сохранить баланс в отношениях Сербии с РФ и Западом, а также продемонстрировать местному населению желание руководства страны прислушиваться к народу.

Автор — программный менеджер РСМД

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