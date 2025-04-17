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Эксперт спрогнозировал увеличение использования ИИ для создания кода

Эксперт Хлебунов: до 70% кода к 2030 году будет создаваться с помощью ИИ
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Фото: ИЗВЕСТИЯ/Сергей Лантюхов
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К 2030 году до 70% программного кода в России будет генерироваться искусственным интеллектом (ИИ), прогнозирует директор по продукту Servicepipe Михаил Хлебунов. Об этом он рассказал «Известиям» 17 апреля.

По его словам, это не означает, что человек полностью перестанет участвовать в процессе разработки программного обеспечения (ПО), однако ИИ кардинально изменит рабочий процесс, превратив «кодеров» в так называемых архитекторов кода.

«На российском IT-рынке стремительно растет количество вайб-кодеров. Это подход к разработке ПО, когда вместо написания кода традиционным способом разработчик формулирует проблему или желаемую функциональность, а ИИ генерирует соответствующий программный код. Одна из причин — сокращение IT-команд, которое мы наблюдаем на рынке последнее время, так как созданный ИИ код заметно дешевле кода, написанного человеком», — заметил Хлебунов.

В настоящее время с помощью ИИ генерируется порядка 8–10% строк кода в российских системах, а к 2030 году эта доля может увеличиться до 70%. Прежде всего речь идет про решения, где не требуется высокая производительность, например, интерфейс веб-сайтов и мобильных приложений, отметил эксперт.

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Более того, по его мнению, в будущем станет популярна такая специализация, как «архитектор кода». Речь про специалистов, которые будут проектировать внутреннюю систему и внешний вид IT-продукта, но написание кода полностью делегируют GPT-моделям.

Однако на данном этапе развития генеративных моделей по качеству и безопасности код написанный ИИ пока не может конкурировать с кодом, написанным человеком, считает Хлебунов.

«Вайб-кодинг сейчас вполне уместен во фронтенде, однако это не касается ядра высокопроизводительных систем, обрабатывающих большие потоки информации в реальном времени. Опасность вайб-кодинга заключается в том, что разработчик, который привык собирать продукт из кусков кода, предлагаемых GPT-моделями, не сможет проверить и очистить его от уязвимостей, которые могут привести к взлому системы. В этом случае защитить инфраструктуру от атак помогут только системы защиты от вредоносных ботов, которые запрещают им сканировать сайты на наличие «дыр» в коде», — обратил внимание эксперт.

Ранее, 9 апреля, сообщалось, что более 70% IT-специалистов используют функции искусственного интеллекта как минимум раз в неделю. Основные сценарии взаимодействия с такими сервисами среди стали: работа с кодом (73%), генерация текстов (31%), поиск информации (31%), анализ данных (31%), создание презентаций (24%) и генерация изображений (24%). Реже ИИ применяют для анализа рисков кибербезопасности (19%), расшифровки аудио (15%) и подготовки обзоров объемной информации (9%), например, тезисов встречи или аналитических отчетов.

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