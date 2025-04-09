Около половины IT-специалистов сообщили о своем доверии к российским AI-сервисам
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- Около половины IT-специалистов сообщили о своем доверии к российским AI-сервисам
Среди опрошенных российских IT-специалистов 62% доверяют искусственному интеллекту как напарнику. При этом 46% больше доверяют российским AI-сервисам, говорится в результатах исследования аналитиков провайдера облачных и AI-технологий Cloud.ru, с которыми ознакомились «Известия» 9 апреля.
Более 70% IT-специалистов применяют AI-сервисы как минимум раз в неделю. Больше всего AI доверяют разработчики программного обеспечения — 39% используют его ежедневно.
Исследование показало, что 46% опрошенных больше доверяют российским AI-сервисам, 31% испытывают одинаковое доверие к отечественным и зарубежным решениям.
Основные сценарии взаимодействия с AI-сервисами среди IT-специалистов — работа с кодом (73%), генерация текстов (31%), поиск информации (31%), анализ данных (31%), создание презентаций (24%) и генерация изображений (24%). Реже AI применяют для анализа рисков кибербезопасности (19%), расшифровки аудио (15%) и подготовки обзоров объемной информации (9%), например, тезисов встречи или аналитических отчетов.
Директор по стратегии провайдера облачных и AI-технологий Cloud.ru Илья Королев отметил, что AI-сервисы помогают анализировать информацию, управлять бизнесом, разрабатывать новые программные продукты и просто решать повседневные задачи.
«Масштабировать внедрение AI-сервисов очень сложно без облака: технологической основы, которая делает искусственный интеллект доступнее. IT-специалисты широко используют облачные сервисы и все больше работают в тандеме с AI: рабочая неделя не проходит без использования нейросети у 75% профессионалов. Наше исследование демонстрирует, насколько высок уровень доверия к AI в IT-индустрии и что сотрудничество людей с машинами становится всё более тесным», — сказал он.
Ранее, 6 марта, сообщалось, что большинство опрошенных креативных специалистов активно используют нейросети в своей работе. При этом 43% респондентов прибегают к ним на регулярной основе, следует из результатов исследования Агентства креативных индустрий Москвы и компании MTS AI.