Специалисты креативных индустрий рассказали о применении нейросети в работе

Большинство креативных специалистов активно используют нейросети в своей работе — 43% респондентов прибегают к ним на регулярной основе, а 68% положительно относятся к новым технологиям. При этом среди активных пользователей этот показатель достигает 88%, следует из результатов исследования Агентства креативных индустрий Москвы (АНО «АКИ») и компании MTS AI, с которым ознакомились «Известия» 6 марта.

Кроме того, 92% представителей креативных индустрий планируют чаще использовать нейросети в будущем. Однако пока российские специалисты не готовы приобретать дорогостоящие подписки — 15% отметили высокую стоимость нейросетей, а 63% опрошенных готовы пользоваться только бесплатными версиями.

Инструментами-фаворитами среди креативщиков при создании контента стали продукты Open AI (75%), Midjourney (57%) и «Яндекса» (50%). Вместе с этим 40% специалистов предположили, что развитие нейросетей приведет к росту их дохода. И лишь 3% опасаются, что технологии могут лишить их заработка.

При этом только 8,1% специалистов отказываются обращаться к помощи искусственного интеллекта (ИИ). Они объяснили это сомнениями в качестве создаваемого нейросетями контента (53%) и желанием работать с привычными инструментами (28%). 16% опрошенных отказываются использовать ИИ, сомневаясь в соблюдении нейросетью этических и правовых норм.

Несмотря на это, по мнению 82%, за последний год качество сгенерированного нейросетями контента улучшилось. При этом 58% полагают, что нейросети не смогут полностью вытеснить профильных специалистов, а частичную замену допускают 37%.

Художники, дизайнеры, представители индустрии рекламы и моды чаще всего используют нейросети для генерации идей и новых концепций. ИИ также помогает представителям креативных индустрий как с анализом целевой аудитории и тенденций рынка, так и с прогнозированием поведения и дальнейших изменений в индустрии. Нейросети помогают экономить время и ресурсы, оптимизируя многие процессы, на что указывают 89% респондентов.

«Наше исследование показывает, что абсолютное большинство специалистов и предпринимателей креативных индустрий используют искусственный интеллект при решении рабочих задач. При этом ИИ остается инструментом, средством для оптимизации временных затрат и не может заменить человека. Мы ожидаем, что в ближайшие годы всё больше людей будут использовать ИИ при создании креативных продуктов, а промпт-инжиниринг может стать одним из самых востребованных навыков у специалистов творческих индустрий, — отметила руководитель Агентства креативных индустрий Москвы Гюльнара Агамова.

В свою очередь, гендиректор MTS AI Андрей Калинин обратил внимание на то, что галереи и архитектурные бюро активно внедряют чат-ботов, автоматизирующих обслуживание клиентов. Он предположил, что использование нейросетей позволит креативным индустриям получить дополнительную выручку.

«Мы надеемся, что развитие искусственного интеллекта ускорит создание новых продуктов в креативных индустриях. Нейросети смогут взять на себя рутинные задачи, которые отнимают много времени. Это высвободит ценные человеческие ресурсы, нехватка которых в России ощущается во всех отраслях», — сказал он.

Ранее, 26 декабря 2024 года, вице-премьер РФ Дмитрий Чернышенко заявил, что РФ является одним из мировых лидеров по разработке технологий искусственного интеллекта. По его словам, у российских ученых есть уникальные нейронные процессоры и математические модели.