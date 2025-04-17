В России создали не имеющий аналогов в мире препарат от рака
В России создали препарат от онкологии, не имеющий аналогов во всем мире. Об этом в четверг, 17 апреля, стало известно из материалов дела московского 9-го Арбитражного апелляционного суда, который рассматривал спор между Минпромторгом РФ и разработчиком фармацевтической продукции.
«При рассмотрении апелляционной жалобы судом учтено, что в результате исполнения контракта разработан препарат, не имеющий аналогов в мире», — уточняется в постановлении.
Речь идет о лекарственном средстве «Афотид», уже применяемом для лечения рака. При этом в документах отметили, что препарат способствует лечению онкологий на любой стадии.
Раннее, 25 марта, депутат Госдумы, президент ФГБУ «НМИЦ детской гематологии, онкологии и иммунологии имени Дмитрия Рогачева», академик РАН Александр Румянцев рассказал в пресс-центре МИЦ «Известия», что технологии по лечению и диагностике орфанных (редких) заболеваний бурно развиваются в России.