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В Москве загорелась трансформаторная подстанция

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Фото: ИЗВЕСТИЯ/Алексей Сапожков
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Трансформаторная подстанция загорелась на юге Москвы. Об этом 17 апреля стало известно «Известиям».

По предварительной оценке, площадь возгорания составила 20 кв. м. В настоящее время пожарные пытаются потушить огонь

Также сохраняется риск распространения огня на соседнее здание — главный корпус теплоэлектростанции (ТЭЦ).

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16 апреля произошло возгорание внутри цеха на Агрегатной улице в Курске. Позже врио губернатора Курской области Александр Хинштейн заявил, что на месте пожара произошло обрушение конструкций. При этом он добавил, что угрозы для жилых домов нет из-за удаленности промышленного объекта.

В 23:34 огонь удалось потушить.

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