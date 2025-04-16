В Курске произошел пожар в цеху на площади 1 тыс. кв. м
В Курске произошел пожар на площади 1 тыс. кв. м. Об этом 16 апреля сообщили в пресс-службе МЧС России.
«На улице Агрегатной горит цех по переработке резины на 1 тыс. квадратов», — указано в Telegram-канале ведомства.
Отмечается, что в результате инцидента никто не пострадал. К тушению привлечены 40 сотрудников МЧС и 13 единиц техники.
В МЧС РФ 13 апреля сообщили, что в Оренбурге загорелась баня, и огонь распространился на кровли близлежащих жилых домов. Уточнялось, что площадь пожара составила около 200 кв. м. Пострадавших нет.