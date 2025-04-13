В Оренбурге произошел пожар на площади 200 кв. м
В Оренбурге загорелась баня, огонь распространился на кровли близлежащих жилых домов. Об этом 13 апреля сообщили в пресс-центре Главного управления МЧС России по Оренбургской области.
«Загорелась баня на улице Фрунзе. По прибытии первых пожарно-спасательных подразделений началось распространение огня на кровли близлежащих жилых домов», — указано в Telegram-канале ведомства.
Там уточнили, что площадь пожара составляет около 200 кв. м. Пострадавших нет.
На месте происшествия работают 28 человек и семь единиц техники. Сотрудники регионального МЧС тушат пожар на двух боевых участках.
Ранее в этот день сообщалось, что на электростанции в Оренбурге произошел пожар. В МЧС РФ уточнили, что возгорание на подстанции произошло после аварийной ситуации. Позднее в главном управлении ведомства по региону отметили, что открытое горение на электроподстанции ликвидировано. Никто не пострадал.