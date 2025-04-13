Сотрудники МЧС ликвидировали пожар на электроподстанции в Оренбурге
В Оренбурге ликвидировали пожар на трансформаторной подстанции. Об этом 13 апреля сообщили в ГУ МЧС по Оренбургской области.
Уточняется, что в ликвидации пожара участвовали 20 человек, привлекалось семь единиц техники.
«Предварительная площадь пожара составила 10 кв. м. Причина пожара устанавливается. Пострадавших нет», — говорится в сообщении ведомства в Telegram-канале.
О пожаре на электростанции в Оренбурге стало известно ранее в этот день. Уточнялось, что возгорание на подстанции произошло после аварийной ситуации. На месте работали пожарно-спасательные подразделения.