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В Оренбурге произошел пожар на электроподстанции

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Фото: ИЗВЕСТИЯ
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На электростанции в Оренбурге произошел пожар, сообщили 13 апреля «Известиям» в МЧС.

Уточняется, что возгорание на подстанции произошло после аварийной ситуации. На месте работают пожарно-спасательные подразделения. В Единой дежурной диспетчерской службы (ЕДДС) уточнили «Известиям», что был слышен хлопок, отключалось электричество. Пострадавших, по данным ведомства, нет.

Позднее в главном управлении МЧС РФ по Оренбургской области сообщили, что открытое горение на электроподстанции ликвидировано. Информация о произошедшем уточняется.

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