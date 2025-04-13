В Оренбурге произошел пожар на электроподстанции

На электростанции в Оренбурге произошел пожар, сообщили 13 апреля «Известиям» в МЧС.

Уточняется, что возгорание на подстанции произошло после аварийной ситуации. На месте работают пожарно-спасательные подразделения. В Единой дежурной диспетчерской службы (ЕДДС) уточнили «Известиям», что был слышен хлопок, отключалось электричество. Пострадавших, по данным ведомства, нет.

Позднее в главном управлении МЧС РФ по Оренбургской области сообщили, что открытое горение на электроподстанции ликвидировано. Информация о произошедшем уточняется.

В Ханты-Мансийске 12 апреля произошел пожар в многоквартирном доме, в результате чего пострадали по меньшей мере три человека. Позже пожар был ликвидирован. Уточнялось, что дым от огня не оказал негативного воздействия на жителей дома.