МЧС ликвидировало пожар на предприятии в Курске
Пожар внутри цеха на предприятии в Курске удалось ликвидировать. Об этом 16 апреля сообщила пресс-служба МЧС России в Telegram-канале.
«[В] 23:34 (мск) открытое горение ликвидировано», — заявили в ведомстве.
Ранее сообщалось, что из-за пожара в здании произошло частичное обрушение конструкций.
Причина происшествия выясняется.
Возгорание внутри цеха на Агрегатной улице в Курске произошло 16 апреля. Позже врио губернатора Курской области Александр Хинштейн заявил, что на месте пожара произошло обрушение конструкций. При этом он добавил, что угрозы для жилых домов нет из-за удаленности промышленного объекта.