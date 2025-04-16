Площадь пожара в цеху в Курске увеличилась до 10 тыс. кв. м
В Курске площадь возгорания внутри цеха по изготовлению резинотехнической продукции увеличилась до 10 тыс. кв. м. Об этом 16 апреля сообщили в МЧС России.
«Площадь пожара в Курске увеличилась до 10 тыс. кв. м», — указано в Telegram-канале ведомства.
Отмечается, что на данный момент тушению возгорания препятствуют конструктивные особенности здания и высокая пожарная нагрузка.
Также врио губернатора Курской области Александр Хинштейн заявил, что на месте пожара произошло обрушение конструкций. При этом он добавил, что угрозы для жилых домов нет из-за удаленности промышленного объекта.
«Силы МЧС работают на месте крупного пожара на Курском подшипниковом заводе АПЗ-20. На месте находится начальник ГУ МЧС по Курской области, генерал-майор внутренней службы Иван Лунев», — написал Хинштейн в своем Telegram-канале.
В настоящее время причины пожара устанавливаются.
Ранее в этот день пожар на Агрегатной улице в Курске был зафиксирован на площади 1 тыс. кв. м. Отмечалось, что к тушению привлечены 40 сотрудников МЧС и 13 единиц техники.