Врач предупредила об опасности купания в линзах

При длительном использовании одноразовых линз и купании в них риск развития заболевания увеличивается в пять–десять раз. Это связано с тем, что в бассейнах и в проточной воде может находиться амеба, которая вызывает воспаление роговицы глаза. Об этом в четверг, 17 апреля, рассказала врач-офтальмолог клиники 3Z Динара Лоова в беседе с «Газетой.Ru».

«Один из самых страшных кератитов вызывается как раз амебой акантамебой. Она обитает в речной и морской воде, стоячих водоемах, а также может встречаться в водопроводной воде и бассейнах. Эта бактерия, к сожалению, устойчива к хлорированной воде», — сказала она.

Как указала эксперт, кератит представляет серьезную опасность при несвоевременном или неправильном лечении, что может привести к помутнению роговицы и ухудшению зрения, а в тяжелых случаях — к образованию язв.

Лоова уточнила, что основными причинами развития кератита являются травмы глаза и инфекции, вызванные вирусами, грибами или простейшими микроорганизмами.

По словам врача, акантамебный кератит — серьезное заболевание, сопровождающееся выраженным болевым синдромом. Оно требует обязательного медицинского вмешательства, так как не проходит самостоятельно.

Офтальмолог добавила, что на ранних стадиях симптомы могут напоминать обычный конъюнктивит, проявляясь лишь покраснением глаз. В некоторых случаях развивается кератоконъюнктивит, при котором воспалительный процесс затрагивает одновременно конъюнктиву и роговицу.

Использование контактных линз, особенно длительное и с нарушением правил гигиены, значительно повышает риск инфекционных осложнений, подчеркнула Лоова. Например, сон в линзах увеличивает вероятность развития кератита в 10–15 раз.

Врач отметила, что до массового распространения контактных линз акантамебный кератит встречался крайне редко, однако сейчас он чаще всего диагностируется у людей, пренебрегающих правилами ухода за линзами, например, плавающих в них в открытых водоемах.

14 апреля доцент кафедры офтальмологии ИМД РНИМУ им. Н.И. Пирогова, к.м.н. Татьяна Павлова рассказала о пользе очков и линз. По ее словам, очки являются более безопасным вариантом, поскольку не находятся в контакте с глазной поверхностью и не создают риска инфекций. Между тем очки могут ограничивать поле зрения, мешать при занятиях спортом, запотевать. Линзы же обеспечивают более широкий угол обзора, не запотевают и не мешают, но требуют более внимательного ухода.