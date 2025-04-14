Офтальмолог сравнила пользу очков и линз для глаз

Доцент кафедры офтальмологии ИМД РНИМУ им. Н.И. Пирогова, к.м.н. Татьяна Павлова рассказала о пользе очков и линз.

В беседе с «Радио 1» в понедельник, 14 апреля, специалист отметила, что выбор между линзами и очками зависит от индивидуальных предпочтений и ситуации.

По ее словам, очки являются более безопасным вариантом, поскольку не находятся в контакте с глазной поверхностью и не создают риска инфекций. Между тем, очки могут ограничивать поле зрения, мешать при занятиях спортом, запотевать. Линзы же обеспечивают более широкий угол обзора, не запотевают и не мешают, но требуют более внимательного ухода.

«Если соблюдать все рекомендации врача и правила гигиены, контактные линзы — это удобное и безопасное средство коррекции зрения», — подчеркнула эксперт.

По ее словам, ни в коем случае не стоит спать в контактных линзах, поскольку линза ограничивает доступ кислорода к роговице, что может привести к гипоксии и воспалению, отмечает «Москва 24».

«Даже если линзы сделаны из силикон-гидрогеля, который обеспечивает лучшую кислородопроницаемость, длительное ношение в период сна повышает риск осложнений», — предупредила Павлова.

Перед ношением линз или очков необходимо проконсультироваться с врачом, пишет RT.

13 апреля офтальмолог Елена Корнилова рассказала, что самостоятельный подбор очков может навредить здоровью. По ее словам, даже при отсутствии жалоб необходимо проходить осмотр офтальмолога минимум раз в год, сообщает Life.ru.

10 апреля Татьяна Павлова рассказала об опасности контактных линз. В частности, она отметила, что они являются инородным телом, потому при несоблюдении гигиены и условий хранения могут привести к воспалительным заболеваниям глаз.

В октябре прошлого года врач-офтальмолог высшей категории Татьяна Шилова предупредила, что питание фастфудом может привести к слепоте. Это происходит из-за дефицита ключевых витаминов и минералов, в том числе, речь идет о витаминах А и В12, а также фолиевой кислоте, которые очень важны для глаз, пишет НСН.