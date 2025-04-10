Врач раскрыла опасность контактных линз

Доцент кафедры офтальмологии ИМД РНИМУ им. Н.И. Пирогова, к.м.н. Татьяна Павлова рассказала об опасности контактных линз.

В беседе с «Радио 1» в четверг, 10 апреля, специалист указала на то, что контактные линзы, как и любой медицинский продукт, могут представлять опасность при неправильном использовании. Они являются инородным телом, потому при несоблюдении гигиены и условий хранения могут привести к воспалительным заболеваниям глаз.

«Часто линзы извлекаются из блистеров грязными руками, что приводит к попаданию микроорганизмов в подлинзовое пространство и развитию воспалительных заболеваний глазной поверхности», — отметила врач.

Противопоказано использование линз людям с заболеваниями глаз: конъюнктивитом, кератитом, блефаритом, а также стоит отказаться от них в период обострения аллергических реакций, при ОРВИ. Кроме того, в линзах нельзя плавать в бассейне или открытых водоемах.

Подбор и ношение линз должны обязательно сопровождаться регулярным контролем со стороны специалиста.

9 апреля сообщалось, что врачи Детского клинического центра им. Л.М. Рошаля спасли 16-летнего подростка, который три месяца не снимал ежедневные линзы. В больницу юного пациента привезла скорая помощь. Он жаловался на боль в глазах, светобоязнь, помутнение зрения и отек век, отмечает 360.ru.

В левом глазу специалисты диагностировали язву роговицы, в правом — инородное тело в виде тканевой ворсинки, которое было частично покрыто вновь образованными тканями. На фоне язвы был высокий риск перфорации и расплавления слоев роговицы, что могло привести к тяжелому воспалению и даже слепоте, сообщает агентство городских новостей «Москва». Врачи оперативно назначили ему лечение: антибактериальные капли, гели, инъекции и корнеопротекторы, уточняет сайт kp.ru.

Подростка уже выписали. Теперь парню предстоит реабилитация, а линзы он не сможет носить минимум полгода, сообщает Life.ru.