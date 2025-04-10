Реклама
Прямой эфир
Мир
Трамп повысил пошлины на товары из Китая до 145%
Общество
Открытое горение на складе в Сходне ликвидировано
Интернет и технологии
В работе СБП произошел сбой
Общество
На строительство жилья в ДНР и Запорожской области выделят более 520 млн рублей
Общество
Мишустин рассказал о новых правилах посещения музеев для многодетных семей
Армия
ВС РФ уничтожили разведывательный беспилотник ВСУ в Сумской области
Политика
Политолог оценил заявления Киева о готовности купить оружие США
Мир
Трамп сообщил о планах по лишению городов — убежищ для мигрантов финансирования
Мир
Украинские СМИ сообщили о взрыве в Киеве
Авто
Мотоциклистам разрешат бесплатно парковаться в Подмосковье
Мир
В Австрии указали на возможность сотрудничества РФ и США на фоне пошлин Трампа
Общество
Уголовное дело возбуждено после обстрела ВСУ энергообъекта в Курской области
Мир
В Германии указали на отсутствие вреда от торговой политики США для России
Общество
Суд вынес приговор двоим мужчинам за подготовку терактов в Воронежской области
Спорт
В ФДР сообщили о допуске российских дзюдоистов к турниру на чемпионате Европы
Мир
МИД РФ назвал целью визита Лаврова в Казахстан подготовку двусторонних мероприятий
Мир
Алиев призвал Евросоюз не лезть в отношения Азербайджана с Арменией и Турцией

Врач раскрыла опасность контактных линз

Врач Павлова: линзы противопоказаны людям с ОРВИ и конъюнктивитом
0
EN
Фото: РИА Новости/Дмитрий Коробейников
dzen
Следите за нашими новостями в удобном формате
fos
Есть новость? Присылайте!
перейти на страницу
Озвучить текст
Выделить главное
Вкл
Выкл

Доцент кафедры офтальмологии ИМД РНИМУ им. Н.И. Пирогова, к.м.н. Татьяна Павлова рассказала об опасности контактных линз.

В беседе с «Радио 1» в четверг, 10 апреля, специалист указала на то, что контактные линзы, как и любой медицинский продукт, могут представлять опасность при неправильном использовании. Они являются инородным телом, потому при несоблюдении гигиены и условий хранения могут привести к воспалительным заболеваниям глаз.

«Часто линзы извлекаются из блистеров грязными руками, что приводит к попаданию микроорганизмов в подлинзовое пространство и развитию воспалительных заболеваний глазной поверхности», — отметила врач.

Противопоказано использование линз людям с заболеваниями глаз: конъюнктивитом, кератитом, блефаритом, а также стоит отказаться от них в период обострения аллергических реакций, при ОРВИ. Кроме того, в линзах нельзя плавать в бассейне или открытых водоемах.

Подбор и ношение линз должны обязательно сопровождаться регулярным контролем со стороны специалиста.

Видимая опасность: россиянка потеряла зрение до 1% из-за линз
Врачи рассказали, какие ошибки приводят к слепоте

9 апреля сообщалось, что врачи Детского клинического центра им. Л.М. Рошаля спасли 16-летнего подростка, который три месяца не снимал ежедневные линзы. В больницу юного пациента привезла скорая помощь. Он жаловался на боль в глазах, светобоязнь, помутнение зрения и отек век, отмечает 360.ru.

В левом глазу специалисты диагностировали язву роговицы, в правом — инородное тело в виде тканевой ворсинки, которое было частично покрыто вновь образованными тканями. На фоне язвы был высокий риск перфорации и расплавления слоев роговицы, что могло привести к тяжелому воспалению и даже слепоте, сообщает агентство городских новостей «Москва». Врачи оперативно назначили ему лечение: антибактериальные капли, гели, инъекции и корнеопротекторы, уточняет сайт kp.ru.

Подростка уже выписали. Теперь парню предстоит реабилитация, а линзы он не сможет носить минимум полгода, сообщает Life.ru.

Читайте также
Прямой эфир
Подпишитесь и получайте новости первыми
ВКонтакте
Меню
Реклама
Подписка на газету
RSS

Авторское право на систему визуализации содержимого портала iz.ru, а также на исходные данные, включая тексты, фотографии, аудио- и видеоматериалы, графические изображения, иные произведения и товарные знаки принадлежит ООО «МИЦ «Известия». Указанная информация охраняется в соответствии с законодательством РФ и международными соглашениями.

Частичное цитирование возможно только при условии гиперссылки на iz.ru

Сайт функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации.

Ответственность за содержание любых рекламных материалов, размещенных на портале, несет рекламодатель.

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельства о регистрации ЭЛ №ФС 77 - 76208 от 8 июля 2019 года , ЭЛ №ФС 77 - 72003 от 26 декабря 2017 года

Все права защищены © ООО «МИЦ «Известия», 2025