Врачи центра Рошаля спасли зрение не снимавшему три месяца линзы подростку
Врачи Детского клинического центра им. Л.М. Рошаля спасли 16-летнего подростка, который три месяца не снимал линзы. Об этом 9 апреля сообщила пресс-служба министерства здравоохранения Московской области.
Мальчик сам признался, что три месяца не снимал линзы, предназначенные для ежедневной замены. В левом глазу специалисты диагностировали язву роговицы, в правом — инородное тело в виде тканевой ворсинки, которое было частично покрыто вновь образованными тканями.
«На фоне язвы был высокий риск перфорации и расплавления слоев роговицы, что могло привести к тяжелому воспалению и даже слепоте. <…> Благодаря своевременно начатой терапии пациенту быстро стало легче, появилась положительная динамика, уменьшились боли и спал отек», — цитирует офтальмолога Ксению Тараскову сайт минздрава Подмосковья.
Пациента выписали на седьмой день лечения. Теперь подростку предстоит пройти реабилитацию и отказаться от контактных линз минимум на шесть месяцев.
Ранее, 19 февраля, врачи Российской детской клинической больницы (РДКБ) Минздрава России удалили из глазной впадины 12-летней девочки новообразование, которое быстро увеличивалось и угрожало потерей зрения. Своевременное хирургическое лечение опухоли позволило избежать тяжелых последствий для здоровья.