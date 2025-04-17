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FT сообщила о расследовании в США использования DeepSeek американских чипов Nvidia

FT: США расследуют использование DeepSeek американских чипов Nvidia
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Фото: ИЗВЕСТИЯ/Сергей Лантюхов
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Палата представителей США расследует использование китайской корпорацией в области искусственного интеллекта (ИИ) DeepSeek американских чипов компании Nvidia, на экспорт и применение которых были наложены ограничения. Об этом 17 апреля сообщила газета Financial Times (FT).

«Комитет палаты представителей США по делам Китая попросил Nvidia объяснить, получила ли китайская компания DeepSeek контролируемые по экспорту чипы для своего приложения искусственного интеллекта, которое, по мнению законодателей, представляет угрозу национальной безопасности, и каким образом», — уточняет издание.

Представители Республиканской и Демократической партий написали в Nvidia запрос на получение информации о продажах продукции компании в Китай и Юго-Восточную Азию.

Днем ранее Nvidia отвергла обвинения в том, что по ее вине чипы могли попасть в Китай.

«Технологическая индустрия поддерживает Америку, когда она экспортирует в известные компании по всему миру. Если бы правительство считало иначе, оно бы дало нам указания», — заявили в Nvidia.

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16 апреля газета NYT сообщила о планах США запретить DeepSeek покупать американские технологии. Уточняется, что подобные ограничения для Nvidia и DeepSeek являются следствием опасений властей США насчет того, что Китай может занять лидирующую позицию в гонке ИИ и обойти Соединенные Штаты.

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