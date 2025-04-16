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NYT сообщила о планах США запретить DeepSeek покупать американские технологии

NYT: Трамп может запретить DeepSeek покупать американские технологии
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Фото: ИЗВЕСТИЯ/Сергей Лантюхов
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Администрация президента США Дональда Трампа может ввести запрет для китайской компании в области искусственного интеллекта (ИИ) на покупку американских технологий. Об этом 16 апреля сообщила газета The New York Times (NYT).

«Администрация Трампа на этой неделе приняла меры по ограничению продажи чипов искусственного интеллекта [производства компании] Nvidia Китаю. Она также рассматривает санкции, которые помешают DeepSeek покупать американские технологии», — уточняет издание.

Сообщается, что подобные ограничения для Nvidia и DeepSeek являются следствием опасений властей США насчет того, что Китай может занять лидирующую позицию в гонке ИИ и обойти Соединенные Штаты.

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7 марта WSJ сообщила о возможных ограничениях DeepSeek для госслужащих США. Администрация Трампа, вероятно, примет правило, которое запретит чиновникам загружать приложение DeepSeek на правительственные устройства, отметили источники. Американские чиновники обеспокоены тем, как DeepSeek обрабатывает пользовательские данные, которые, по словам китайской компании, хранятся на серверах, расположенных в Китае.

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