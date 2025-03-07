WSJ сообщила о возможных ограничениях DeepSeek для госслужащих США

Белый дом рассматривает меры по ограничению деятельности китайской компании DeepSeek, занимающейся разработкой искусственного интеллекта (ИИ), включая запрет использования чат-бота на правительственных устройствах из-за предполагаемых угроз национальной безопасности. Об этом 7 марта сообщает The Wall Street Journal (WSJ) со ссылкой на осведомленные источники.

Администрация президента США Дональда Трампа, вероятно, примет правило, которое запретит чиновникам загружать приложение DeepSeek на правительственные устройства, отметили источники.

Американские чиновники обеспокоены тем, как DeepSeek обрабатывает пользовательские данные, которые, по словам китайской компании, хранятся на серверах, расположенных в Китае.

Они также считают, что представители компании DeepSeek не объяснили в достаточной мере, как они используют собранные данные и кто имеет к ним доступ.

По словам источников, чиновники также рассматривают план по запрету приложения DeepSeek на американских маркетплейсах. Обсуждение пока находится на ранней стадии.

В правительстве США нет полного запрета на использование DeepSeek, но некоторые его подразделения, включая военно-морские силы США и Национальное управление по аэронавтике и исследованию космического пространства, запретили приложение из-за возможных угроз безопасности и конфиденциальности, написало издание.

Штаты Нью-Йорк и Техас также приняли решение ограничить использование китайского приложения.

Платформа DeepSeek разрабатывается одноименной компанией, которая была основана в 2023 году в Ханчжоу. Ее владельцем является китайский хедж-фонд High-Flyer, ориентированный на использование ИИ в разработке алгоритмов для торговли ценными бумагами. Чат-бот доступен пользователям всего мира в формате как мобильного приложения, так и веб-страницы.

1 марта WSJ сообщила о призыве КНР к своим специалистам в области ИИ избегать поездок в США. По данным издания, власти обеспокоены тем, что китайские эксперты по искусственному интеллекту, выезжающие за границу, могут разгласить конфиденциальную информацию о прогрессе страны в этой области.