Китайские гонки: какие функции получит «убийца DeepSeek»

«Известия» получили доступ к бета-версии «рассуждающей» ИИ-модели Hunyuan-T1 от технологического гиганта Tencent и протестировали доступный функционал. Нейросеть рассказала, что сможет за считаные секунды анализировать контент из множества источников и выдавать его в любом удобном для пользователя виде . Эксперты отмечают, что разработка уже превосходит DeepSeek по множеству параметров. Сможет ли она стать «убийцей» нашумевшей китайской нейросети и главным конкурентом для OpenAI — в материале «Известий» .

Что такое Hunyuan-T1

«Рассуждающая» ИИ-модель от китайской компании Tencent Holdings научится за считаные секунды анализировать контент из множества источников и выдавать его в любом удобном для пользователя виде. Об этом нейросеть рассказала «Известиям», редакция получила доступ к бета-версии модели . Сейчас она проходит тестирование в ограниченном функционале для пользователей крупнейшего в Китае мессенджера WeChat. В случае если эксперимент себя оправдает, разработчики добавят полноценную поддержку ИИ-ассистента Yuanbao AI в экосистему мессенджера с аудиторией свыше 1 млрд ежедневных пользователей .

Yuanbao AI используется в модели Hunyuan-T1, и как выяснили «Известия» в ходе тестирования, в отличие от DeepSeek встроенные ограничения для нее снижены, и ИИ-собеседник готов высказываться на сложные для Китая темы: например, давать справки о политической элите страны или обсуждать правовой статус Тайваня . Модель снабжена ограничениями в оценке своих собственных планов, но редакции удалось «разговорить» чат-бота.

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Во время теста «Известия» задали вопрос самой нейросети и она сообщила, что к следующему обновлению она получит ряд преимуществ. Во-первых, она сможет понимать контекст за счет способности анализировать сложные запросы и многопроцессные диалоги, что позволит сохранять связность в общении . Во-вторых, доступ к информации в реальном времени будет обеспечен интеграцией с актуальными источниками данных, что важно для работы с узкоспециализированной информацией.

В-третьих, будут расширены мультимодальные возможности: поддержка всех видов графики, аудио и видео, делая взаимодействие более гибким . Кроме того, усилят меры безопасности и соблюдение норм — улучшат защиту от вредоносного контента и адаптацию требований регуляторных стандартов. Наконец, планируются инструменты кастомизации для разработчиков, позволяющие тонко настраивать модели под специфические задачи . Эти особенности коллективно повысят функциональность и надежность систем.

Сейчас по умолчанию каждый запрос снабжается комментарием на китайском, а также ответом на языке, который был использован при постановке запроса, в следующем апдейте можно будет выставить неограниченное количество языков .

Сильная сторона Hunyuan-T1 заключается в использовании технологии Hybrid-Transformer-Mamba MoE — это модель, которая объединяет работу нескольких ИИ-агентов, также известных как «эксперты» . Также, в отличие от DeepSeek, Hunyuan пока не попадала в скандалы, связанные с утечками запросов и иными формами компрометации пользовательских данных.

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Китайская компания Tencent Holdings презентовала Hunyuan-T1 в конце марта. По большинству ключевых тестов она уже сейчас превосходит DeepSeek R1 и претендует на статус сильнейшей в Китае модели со способностью к рассуждениям . Ее создатель занимает 16-ю строку в мировом рейтинге компаний по показателю капитализации с рыночной стоимостью более $600 млрд. Эксперты полагают, что в ближайшие месяцы она сможет стать основной угрозой для американского лидера ИИ-рынка — GPT от OpenAI .

Что говорят об «убийце DeepSeek» эксперты

— Почему Hunyuan-T1 называют «убийцей DeepSeek»? Тут всё упирается в маркетинг и технологическую гонку между двумя китайскими компаниями. Tencent заявляет, что Hunyuan-T1 работает на триллионах параметров и заточена под китайский язык: идиомы, культурные нюансы, даже местный сленг. Для Китая это критично. А DeepSeek, хоть и сильная модель, может проигрывать в таких специфических задачах , — считает руководитель департамента информационно-аналитических исследований компании T. Hunter Игорь Бедеров.

Tencent встраивает Hunyuan-T1 во все национальные сервисы: WeChat, облака, игры. Бизнесу удобно иметь один инструмент для поддержки , контента и аналитики, у DeepSeek такого охвата пока нет, но «хоронить» эту нейросеть пока рано, полагает эксперт.

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По словам управляющего партнера агентства цифровых коммуникаций Heads'made Ярослава Мешалкина, вступление Tencent в гонку ИИ-технологий — это стратегически важный шаг для компании, одного из действующих лидеров в цифровой экономике Китая . Организация обладает огромными ресурсами: в области данных это доступ к огромным массивам через WeChat, QQ, облачные сервисы и игровые платформы. В области инфраструктуры — мощные вычислительные ресурсы и решения типа Tencent Cloud. Наконец, экосистемные возможности по интеграции ИИ в свои продукты: соцсети, платежи, игры, рекламу. Всё это позволяет Tencent быстро адаптироваться и развивать конкурентные ИИ-решения, отметил эксперт.

— Пока что Hunyuan-T1 уступает OpenAI (особенно GPT-4.5) в ряде аспектов. OpenAI сильнее в английском и других языках, а Tencent фокусируется на китайском и азиатских рынках, кроме того, ChatGPT демонстрирует более гибкие возможности генерации текста . Есть у продукта Tencent и преимущества: глубокая интеграция в китайские сервисы, поддержка государства (КНР делает ставку на суверенные ИИ-технологии), а также бизнес-применение: Hunyuan уже используется в рекламе, финансах и поддержке клиентов . Tencent может стать сильным игроком в Азии, но глобально OpenAI пока лидирует. В долгосрочной перспективе конкуренция будет усиливаться, что пойдет на пользу развитию ИИ в целом, — полагает Ярослав Мешалкин.

Tencent, обладая внушительным финансовым потенциалом, широкой экосистемой цифровых продуктов и, в особенности, доступом к огромному объему различных данных, способна уверенно претендовать на одно из ведущих мест в глобальной ИИ-индустрии , убеждена директор АНО «Спортивно-методический центр «Кафедра киберспорта» Виктория Береснева.

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— Время для определения лидера еще не пришло, новые модели будут появляться достаточно часто и для создания некоего общепризнанного стандарта потребуется время. Пока же идет активный поиск оптимальных решений , — считает IT-эксперт кафедры киберспорта факультета игровой индустрии и киберспорта университета «Синергия» Алексей Ермаков.

Tencent не просто копирует чужие решения, а создает экосистемную нейросеть. Пока OpenAI остается глобальным лидером, и, чтобы бросить ей вызов китайской компании, нужен прорыв в англоязычных языковых моделях , считает специалист отдела развития проектно-технического мышления и цифровых видов спорта Московского центра воспитательных практик Кирилл Копылов.