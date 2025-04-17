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Reuters сообщило о планах Италии потребовать от UniCredit уйти из России

Reuters: Италия может потребовать от UniCredit уйти из России
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Фото: ТАСС/Davide Elias
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Власти Италии планируют сделать предложение представителям банка UniCredit об уходе из России в обмен на одобрение сделки с поглощением Banco BPM. Об этом 16 апреля сообщает Reuters.

«Италия, вероятно, попросит UniCredit покинуть Россию как можно скорее, [это] одно из условий, которые правительство может выдвинуть для одобрения предполагаемого поглощения более мелкого конкурента Banco BPM», — передает агентство.

Ранее генеральный директор банка Андреа Орсель сообщал, что не планировал сворачивать бизнес в РФ после начала конфликта на Украине, потому что «не хотел наносить ущерб акционерам».

«UniCredit ускорил сокращение своего присутствия в России в ответ на требования Европейского центрального банка год назад. В феврале он заявил, что достиг большинства целевых показателей сокращения в России, которые он установил на 2025 год вперед», — уточняет агентство.

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15 апреля Банк России своим указом лишил лицензии на осуществление операций Промтрансбанк. Уточняется, что решение было принято из-за многократных нарушений со стороны организации законов и нормативных актов. Кредитная организация являлась хронически убыточной. Банк ПТБ (ООО) осуществлял крупные долгосрочные вложения, доходность которых не обеспечивала покрытие расходов по привлекаемым средствам.

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