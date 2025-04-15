Банк России отозвал лицензию у Промтрансбанка

Банк России своим указом лишил лицензии на осуществление операций Промтрансбанк. Об этом 15 апреля сообщается на сайте регулятора.

«Банк России приказом от 15.04.2025 отозвал лицензию на осуществление банковских операций у кредитной организации ПромТрансБанк Банк. По величине активов кредитная организация занимала 177-е место в банковской системе Российской Федерации», — говорится в заявлении.

Уточняется, что решение было принято из-за многократных нарушений со стороны организации законов и нормативных актов.

«Кредитная организация являлась хронически убыточной. Банк ПТБ (ООО) осуществлял крупные долгосрочные вложения, доходность которых не обеспечивала покрытие расходов по привлекаемым средствам, что на протяжении длительного времени планомерно оказывало негативное влияние на размер собственных средств», — сообщили в Центробанке.

11 апреля Центробанк предупредил о схеме похищения денег через ложные инвестиции в цифровой рубль. Человека агитируют как можно быстрее присоединиться к якобы существующей программе и делают акцент на том, что в дальнейшем стартовая сумма значительно увеличится. Далее путем уговоров человека заставляют внести как можно больше денег на счет на подставной площадке.