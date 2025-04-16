Из-за атак дронов ВСУ в Брянской области сгорели 18 домов
В результате атак дронов-камикадзе Вооруженных сил Украины (ВСУ) в Брянской области в течение дня полностью сгорели 18 домов. Об этом 16 апреля сообщил губернатор региона Александр Богомаз.
«В результате террористических действий ВСУ полностью сожгли 18 домов, две хозпостройки. Повреждено здание школы и социально-культурного центра», — уточнил глава региона в Telegram-канале.
Богомаз отметил, что украинские дроны атаковали населенные пункты Хоромное, Любечане, Новый Ропск, Зерново и Сопычи.
Ранее в этот день губернатор сообщил, что беспилотники ВСУ атаковали продовольственный магазин в селе Подывотье Севского района. Пострадавших, по данным главы региона, нет.