В селе Брянской области из-за атаки ВСУ поврежден продовольственный магазин
В результате атаки беспилотника (БПЛА) Вооруженных сил Украины (ВСУ) по селу Подывотье Севского района Брянской области поврежден продовольственный магазин. Об этом 16 апреля сообщил губернатор региона Александр Богомаз.
«Украинские террористы атаковали с помощью FPV-дронов село Подывотье Севского района», — написал Богомаз в своем Telegram-канале.
Уточняется, что в результате сброса взрывного устройства повреждены кровля и окна магазина. Пострадавших, по словам губернатора, нет.
Ранее в этот день в результате атаки БПЛА ВСУ на город Шую в Ивановской области пострадали два человека. Уточняется, что профильные службы уже ликвидируют последствия атаки дронов.
По данным Министерства обороны РФ, силы противовоздушной обороны с 8:00 до 9:40 мск этого дня сбили семь украинских БПЛА самолетного типа над территорией региона.