Экс-губернатора Курской области Алексея Смирнова арестовали на два месяца
Бывшего губернатора Курской области Алексея Смирнова арестовали на два месяца по обвинению в особо крупном мошенничестве. Об этом 16 апреля сообщила пресс-служба судов общей юрисдикции Москвы.
Уточняется, что бывший глава региона обвиняется по ч. 4 ст. 159 УК РФ («Мошенничество, совершенное организованной группой в особо крупном размере»). Он будет находиться под стражей до 16 июня.
«Суд отказал в удовлетворении ходатайства Смирнова А.Б. и его защитника-адвоката об избрании в отношении Смирнова А.Б. иной, более мягкой, меры пресечения, не связанной с заключением под стражу», — указано в Telegram-канале пресс-службы.
В этот же день экс-губернатор Курской области был задержан. Уточняется, что показания против Смирнова дал бывший гендиректор «Корпорации развития Курской области» Владимир Лукин, уже арестованный по делу о хищениях при строительстве фортификаций.
Позже официальный представитель МВД РФ Ирина Волк сообщила, что правоохранители предъявили обвинения Смирнову и его заместителю Алексею Дедову в хищении более 1 млрд рублей.