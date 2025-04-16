Кураторы задержанного в Пятигорске за подготовку теракта находились на Украине
Кураторы планировавшего совершить теракт в одном из досуговых центров в Пятигорске территориально находились на Украине. Об этом 16 апреля сообщила официальный представитель МВД РФ Ирина Волк.
«Предварительно установлено, что злоумышленник является сторонником международной террористической организации. Он вел активную переписку со своими кураторами, которые находились на территории Украины», — приводит ее слова «МВД Медиа».
Также в ходе обысков у фигуранта дела по месту его жительства были найдены три бутылки с зажигательной смесью, два ножа, топор, банковские карты и мобильное устройство.
Ранее в этот день силовики задержали иностранца, планировавшего совершить теракт в одном из досуговых центров в Пятигорске. Возбуждено уголовное дело по ч. 1 ст. 30, п. «а» ч. 2 ст. 205 («Террористический акт»).