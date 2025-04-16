Сотрудники МЧС обнаружили боеприпасы времен ВОВ под Калининградом
В Калининградской области саперы МЧС обнаружили боеприпасы времен Великой Отечественной войны (ВОВ). Об этом 16 апреля сообщило главное управление МЧС РФ по региону.
Уточняется, что специалисты нашли рядом с поселком Павлово пять артиллерийских снарядов, две мины, а также один взрыватель времен войны.
«Всего с начала года в Калининградской области обнаружено 390 взрывоопасных предметов, в том числе семь авиабомб», — добавили в ведомстве.
15 марта пиротехники МЧС России обезвредили авиабомбу в Краснодарском крае. Отмечалось, что фугасную авиабомбу весом в 500 кг обнаружили около города Тимашевска Краснодарского края при проведении земляных работ.