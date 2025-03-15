Пиротехники МЧС России обезвредили авиабомбу в Краснодарском крае. Об этом 15 марта сообщили в пресс-службе ведомства.

Фугасную авиабомбу, весом в 500 кг, обнаружили около города Тимашевска Краснодарского края при проведении земляных работ.

«Специалисты вывезли боеприпас в безопасное место и уничтожили накладным наружным зарядом», — уточняется в Telegram-канале министерства.

Ранее, 6 февраля, сообщалось, что в Курской области пиротехники МЧС за полгода обезвредили и уничтожили более 1,9 тыс. боеприпасов. Отмечается, что с августа 2024-го пиротехники МЧС около 250 раз привлекались для обезвреживания взрывоопасных предметов в Курской области.