В Госдуме предрекли ВСУ ответ за удары по энергообъектам во время моратория

По окончании моратория на удары по энергетической инфраструктуре у России будут развязаны руки, поэтому возможен ответ на удары Вооруженных сил Украины (ВСУ). Об этом член комитета Госдумы по обороне Андрей Колесник заявил в среду, 16 апреля.

Депутат напомнил, что мораторий на удары по энергетической инфраструктуре был заключен на 30 суток. Он отметил, что Россия выполнила условия, в то время как президент Украины Владимир Зеленский не обратил на соглашение никакого внимания.

«Они били по инфраструктуре Российской Федерации, вчера был особенно мощный налет, но с сегодняшнего дня мы вольны в своих действиях. Дальше будем смотреть. Это дело верховного главнокомандующего, где и когда наносить удары, чтобы это было целесообразно и в военно-политических целях. Посмотрим. Их предупреждали не один раз. Мы свои 30 суток выдержали, как обещали, слово сдержали, теперь у нас развязаны руки, так что пусть ждут», — предупредил Колесник в беседе с Lenta.Ru.

Официальный представитель Кремля Дмитрий Песков сообщил 16 апреля, что Кремль пока не готов дать комментарий о решении президента РФ Владимира Путина по продлению моратория на удары по объектам энергетической инфраструктуры между Россией и Украиной, передает ИА Регнум.

Ранее в этот день уголовное дело было возбуждено в связи с целенаправленной атакой боевиков ВСУ на энергообъект в Курске, передает НСН.

Следствие установило, что ВСУ 15 апреля 2025 года атаковали беспилотным летательным аппаратом (БПЛА) высоковольтную линию, расположенную в Железнодорожном округе Курска. В результате жители остались без электроэнергии.

Ранее, 15 апреля, сообщалось, что ВСУ за сутки шесть раз атаковали объекты российской энергетики, сообщает 360.ru. Удары были нанесены по Брянской, Курской и Херсонской областям, уточняется на сайте kp.ru. В Курской области зафиксировали атаки на газопроводы в областном центре, в результате которых было прекращено газоснабжение 186 абонентов.