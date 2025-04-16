В Кремле отказались назвать точное время окончания моратория на удары по энергообъектам

Кремль пока не готов дать комментарий о решении президента РФ Владимира Путина по продлению моратория на удары по объектам энергетической инфраструктуры между Россией и Украиной. Об этом 16 апреля сообщил официальный представитель Кремля Дмитрий Песков.

«Мы будем вам сообщать. Пока я не готов вам сообщить о принятом решении», — уточнил он на брифинге.

Этим утром Министерство обороны РФ сообщило, что с момента заключения моратория на удары по энергообъектам Украина нарушила договоренность 107 раз. В ведомстве подчеркнули, что атаки на российские энергообъекты продолжались ежедневно.

Накануне Песков сообщил об отсутствии в графике Путина планов по переговорам с президентом США Дональдом Трампом о моратории на удары по энергообъектам. Он также уточнял, что Киев не соблюдает договоренности.

Путин поддержал идею Трампа о взаимном отказе Москвы и Киева от ударов по энергетической инфраструктуре в ходе телефонных переговоров 18 марта. Тогда президент РФ отдал соответствующий приказ российским структурам. В тот же день после публичного согласия президента Украины Владимира Зеленского на приостановку ударов по энергетике украинская армия атаковала энергообъект в станице Кавказская Краснодарского края.